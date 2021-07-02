واشنطن: لا تغيير بموقفنا من الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أعادت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الخميس، التأكيد على أنه ليس هناك "أي تغيير" في موقف واشنطن، بخصوص "الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء" الغربية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي، إن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء "سيظل موقف إدارة الرئيس، جو بايدن"، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وشدد برايس على أنه "ليس هناك أي تغيير" حول هذه القضية.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وفتح قنصلية أميركية بمدينة الداخلة في المنطقة المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وتنازع "البوليساريو" الرباط على الصحراء، وتصر الأخيرة على أحقيتها في المنطقة، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو ما تدعمه دول عدّة.