العراق: مقتل متظاهر في تجدد احتجاجات الكهرباء

قتل مدني وأصيب 9 آخرون في العراق، خلال تفريق قوات الأمن لمظاهرة منددة بانقطاع التيار الكهربائي، في تجدد للاحتجاجات ليل أمس الجمعة، وفجر اليوم السبت، فيما أعلنت السلطات العراقية، أن هجمات استهدفت خطوطا لنقل الطاقة الكهربائية، شمالي البلاد، وتسببت بخروجها عن الخدمة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن شهود عيان قولهم إن "محتجا قتل وأصيب 9 آخرون بجروح، إثر تفريق قوات الأمن مظاهرة بالقوة، مساء الجمعة، في منطقة قلعة صالح بمحافظة ميسان".

وأوضح الشهود أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والهراوات لفض المظاهرة التي نظمت للتنديد بانقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة، في حين لم تصدر السلطات العراقية أي إفادات رسمية بهذا الشأن.

وتأتي المظاهرة غداة انقطاع التيار الكهربائي تماما في المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان (شمال)، أي في 15 محافظة من أصل 18.

من احتجاجات الكهرباء (أ ب)

وعلى صلة، قالت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، في بيان، إن تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت 3 خطوط لنقل الكهرباء في محافظة نينوى، الليلة الماضية، ما تسبب بخروجها عن الخدمة.

وأضافت الشركة، أن "التفجيرات استهدفت أيضا 6 أبراج للكهرباء في المحافظة ذاتها وخرجت عن الخدمة".

وعلى مدى الأيام الماضية، أعلنت السلطات العراقية تعرضت عدد من أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى هجمات في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين.

والجمعة، أعلنت وزارة الكهرباء، إعادة تشغيل منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد بعد توقفها لساعات، إثر استهداف أبراج لنقل الطاقة في محافظتي ديالى شرقا وصلاح الدين شمالا‎ من قبل مجهولين، فيما تتهم السلطات مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء معظم تلك الهجمات.

استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية (أ ب)

وعلى أثر الانقطاع الأخير، قرر رئيس حكومة البلاد مصطفى الكاظمي، تشكيل خلية أزمة لمواجهة نقص توفر الكهرباء، وأعلن قبوله استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش، ومدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة، أحمد خيري، ووجه بالتحقيق بقضايا الإهمال، حسب بيان سابق صدر عن مكتبه، إثر احتجاجات شعبية لانقطاع التيار الكهربائي في البلاد.