الفلبين: ارتفاع عدد قتلى تحطّم الطائرة العسكريّة إلى 45

عرب ٤٨/ أ ف ب

ارتفع عدد الضحايا جرّاء تحطّم طائرة عسكرية فلبينية تقل جنودا، الأحد، إلى 45 قتيلا على الأقل، فيما أصيب العشرات بجروح، بعدما فشلت في الهبوط على المدرّج في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات.

وكان نحو 100 شخص، معظمهم من كوادر الجيش، على متن طائرة النقل من طراز "سي-130 هيركوليز" خلال محاولتها الهبوط في جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

وقال الجنرال، وليام غونزاليس إن جنودا شوهدوا يقفزون من الطائرة قبل ارتطامها بالأرض وانفجارها، مضيفا في بيان، "إنه يوم حزين لكن يجب أن نبقى متمسكين بالأمل".

نقل ضحايا الحادث من الموقع (أ ب)

ويعد هذا الحادث الأكثر دموية في قطاع الطيران العسكري في البلاد.

ودعا الجنرال "للصلاة من أجل الذين أصيبوا والذين قضوا في هذه المأساة".

والقتلى هم 42 جنديا وثلاثة مدنيين، وفق القوات المسلحة الفلبينية. كما جرح 49 جنديا وأربعة مدنيين تم نقلهم الى المستشفيات.

ولا يزال خمسة جنود في عداد المفقودين.

وقال قائد القوات المسلحة، سيريليتو سوبيانا إن الطائرة كانت تقل جنودا من كاغايان دي أورو في جزيرة مينداناو الجنوبية عندما "تجاوزت المدرج" أثناء محاولتها الهبوط.

وأفاد لوسائل الاعلام بأن الطائرة حاولت "استعادة الطاقة لكنها لم تنجح"، واصفا الحادث بأنه "مؤسف للغاية".

وشدد الناطق باسم القوات المسلحة، إدغار أريفالو في تصريحات لإذاعة "دي زي بي بي" على أن ما حصل كان حادثا لا هجوما.

(أ ب)

وذكر المتحدث باسم القوات الجوية، اللفتنانت كولونيل ماينارد ماريانو أنه سيتم التحقيق في سبب التحطم.

وأفاد قائد العمليات في غرب جزيرة مانداناو، كورليتو فينولان، أنه بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، انشطرت الطائرة إلى نصفين بعدما أخفقت في الهبوط على المدرج.

وأنهى العديد من الركاب مؤخرا التدريبات العسكرية الأساسية وأرسلوا إلى الجزيرة كجزء من قوة عمل مشتركة لمكافحة "الإرهاب" في المنطقة.