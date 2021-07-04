الفلبين: تحطم طائرة عسكرية على متنها 85 شخصا

تحطمت طائرة عسكرية فلبينية كانت تقل 85 شخصا، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن قيادة القوات المسلحة الفلبينية، اليوم الأحد.

وقال قائد القوات المسلحة الفلبينية، سيريليتو سوبيجانا، إن طائرة عسكرية تقل ما لا يقل عن 85 شخصا تحطمت في جنوب الفلبين اليوم الأحد، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تحطم الطائرة.

وصرح الجنرال سوبيجانا بأنه حتى الآن، تم إنقاذ 15 شخصا من حطام الطائرة المحترقة من نوع "سي –"130 التي تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في جزيرة جولو في إقليم سولو.

وقال سوبيجانا إن "فرق الإنقاذ موجودون في الموقع الآن، ونصلي حتى نتمكن من إنقاذ المزيد من الأرواح".

ونقلت وكالة "أسوشبتد برس" عن القائد العسكري الفلبيني أنه يجري إنقاذ 40 شخصا على الأقل حتى الآن.

وكان العديد من ركاب الطائرة أشخاصا أنهوا للتو تدريبا عسكريا أساسيا وينقلون إلى الجزيرة التي تشهد اضطرابات، في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.

ويتمتع الجيش بوجود واسع في جنوب الفيليبين، حيث تنشط مجموعات مسلحة، بما فيها جماعة أبو سياف التي تقوم بعمليات خطف مقابل فديات.

وقبل أسبوع، تحطمت مروحية من طراز "بلاك هوك" خلال مهمة تدريب ليلي، ما أسفر عن مقتل الأفراد الستة الذين كانوا على متنها.

وقال وزير الدفاع دلفين لورينزانا، إن ثلاثة طيارين وثلاثة مساعدين لقوا حتفهم في حادث تحطم المروحية من طراز "بلاك هوك".