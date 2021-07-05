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انتشال جثث 21 مهاجرا على السواحل التونسية

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 15:23

انتشال جثث 21 مهاجرا على السواحل التونسية
مهاجرون (أ.ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

انتشل خفر السواحل التونسي 21 جثة لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وأنقذ 50 في أعقاب غرق مركب كانوا على متنه قبالة مدينة صفاقس الساحلية، حسبما أعلنت السلطات، الإثنين.

وأفاد المتحدث باسم خفر السواحل، حسام الدين جبابلي، وكالة "فرانس برس" أن "21 جثة لمهاجرين انتشلت بعد غرقهم في الرابع من تموز/ يوليو، فيما تم إنقاذ 50 آخرين".

وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن وحدات الحماية عثرت على الجثث في مناطق ساحلية مختلفة تمتد من شاطئ منطقة سيدي سالم جنوبي مدينة صفاقس إلى شاطئ مدينة لواتة شمالا في معتمدية جبنيانة.

ولفتت الوكالة إلى أن الأجهزة المختصة أودعت الجثث بيت الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبية في المدينة.

ورجح المدير الجهوي للحماية المدنية العميد، مراد المشري، اليوم الإثنين، أن يكون المهاجرون قد غرقوا منذ مدة طويلة نسبيًا بالنظر إلى حالة الجثث، مؤكدا أنه لم يتم العثور على ناجين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#المهاجرون عبر البحار
#تونس
#جثث

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