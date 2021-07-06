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ارتفاع قتلى انهيار مبنى فلوريدا إلى 32... و100 مفقود

تاريخ النشر: 06/07/2021 - 21:36

ارتفاع قتلى انهيار مبنى فلوريدا إلى 32... و100 مفقود
عاملو إنقاذ في المكان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية إلى 32 قتيلا، فيما لا يزال هناك أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مساعد رئيس إطفاء مقاطعة ميامي، في فلوريدا، رائد جاد الله، الثلاثاء.

وقال جاد الله إن تم العثور على 4 جثث إضافية من تحت أنقاض المبنى المنهار ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 32.

بحث عن مفقودين (أ ب)

وأضاف أن الطقس السيء والعواصف الاستوائية أجبرت فرق الإنقاذ على التوقف عن عملهم لساعتين صباح الثلاثاء.

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، انهار مبنى سكني مؤلف من 12 طابقا، ويضم أكثر من 130 وحدة، في منطقة "سيرفسايد" بمقاطعة "ميامي ديد"، شمال منطقة ميامي السياحية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ميامي
#فلوريدا
#انهيار مبنى
#قتلى
#بحث عن مفقودين

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