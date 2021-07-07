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ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى ميامي إلى 46 

تاريخ النشر: 07/07/2021 - 21:50

ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى ميامي إلى 46 
بحث تحت الأنقاض (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية إلى 46 قتيلا، فيما لا يزال هناك نحو 100 شخص تحت الأنقاض.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول في إدارة الإطفاء في المدينة، الأربعاء.

وقال المسؤول إنه تم العثور على 10 جثث إضافية من تحت أنقاض المبنى المنهار ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 46، مشيرًا أنه لا يزال هناك نحو 100 شخص تحت الأنقاض.

ووفق شبكة " أي بي سي نيوز" فإن من بين الجثث التي تم العثور عليها تم التعرف على حوالي 30 جثة فقط.

فريق إنقاذ (أ ب)

وأجبرت فرق الإنقاذ على التوقف لفترات وجيزة خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب الطقس السيء والعواصف الاستوائية.

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، انهار مبنى سكني مؤلف من 12 طابقا، ويضم 270 وحدة يسكن بها 5600 شخص، في منطقة "سيرفسايد" بمقاطعة "ميامي ديد"، شمال منطقة ميامي السياحية. وإثر ذلك، أعلن الرئيس بايدن، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا.

وفي مراسلات مع إدارة المبنى عام 2018، ذكر مسؤولو منطقة "سيرفسايد" أن البناء الذي تم تشييده عام 1981 تعرض لأضرار هيكلية كبيرة، لافتين أن إصلاحات الأعمدة المتصدعة والخرسانة المنهارة بلغت 9 ملايين دولار.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#انهيار مبنى سكني
#فلوريدا الأميركية
#عالقون تحت الأنقاض

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