  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

اغتيال رئيس هايتي: فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفيّة بموجبها

تاريخ النشر: 07/07/2021 - 23:07

اغتيال رئيس هايتي: فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفيّة بموجبها
أمام منزل الرئيس الذي اغتيل (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن رئيس الوزراء الانتقالي في هايتي، كلود جوزيف، الذي تولى قيادة البلاد، أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام، قبل أن يعلن حال الطوارئ، إثر اغتيال الرئيس، جوفينيل مويس.

وقال جوزيف: "في تطبيق صارم للمادة 149 من الدستور، ترأست للتو مجلسا استثنائيا للوزراء وقررنا إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن حكومة البلاد، أن السلطات أغلقت المطار الدولي وأعلنت فرض الأحكام العرفية.

أمام منزل الرئيس الذي اغتيل (أ ب)

وقال رئيس وزراء هايتي المؤقت، كلود جوزيف، إن قوات الشرطة والجيش تسيطر الآن على الأمن في هايتي.

واغتال مسلحون مجهولون، الأربعاء، رئيس جمهورية هايتي جوفينيل مويس، داخل منزله، بحسب رئيس وزراء هايتي المؤقت، كلود جوزيف،

وقال جوزيف في بيان، إن المسلحين هاجموا منزل مويس، الأربعاء، في حوالي الساعة 1 صباحا بالتوقيت المحلي، وقتلوا الرئيس بعدما أطلقوا النار عليه، حسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

(أ ب)

وأضاف في تصريحات لاحقة أن بعض المهاجمين يتحدثون الإسبانية أو الإنجليزية وكانوا مدربين تدريبا عاليا ومدججين بالسلاح.

وتعاني هايتي من أزمة سياسية خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك المئات في مظاهرات في شباط/ فبراير الماضي في "بورت أو برانس"؛ للمطالبة بإنهاء الحكومة الحالية. كما تكافح البلاد من أجل إعادة بنائها، بعد زلزال عام 2010، وإعصار ماثيو في عام 2016.

وفي شباط/ فبراير، قال مويس، في خطاب وطني، إن الشرطة تمكنت من إحباط مؤامرة لاغتياله، مضيفا: "كانت هناك محاولة لاغتيالي، وأشكر رئيس الأمن في القصر، فقد تم إحباطها".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كلود جوزيف
#حال الطوارئ
#جوفينيل مويس
#رئيس الوزراء الانتقالي

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إرجاء تصويت مجلس الأمن حول تمديد المساعدات عبر الحدود السورية
إرجاء تصويت مجلس الأمن حول تمديد المساعدات عبر الحدود السورية

2021-07-07

السعوديّة والإمارات؛ خلافات أكبر من "أوبك"... ووساطة أميركيّة لحلّ الخلاف النفطيّ
السعوديّة والإمارات؛ خلافات أكبر من "أوبك"... ووساطة أميركيّة لحلّ الخلاف النفطيّ

2021-07-07

دبي: اندلاع حريق إثر انفجار في ميناء جبل علي
دبي: اندلاع حريق إثر انفجار في ميناء جبل علي

2021-07-07

الأكثر قراءة

الكنيست يسقط قانون المواطنة: الموحدة توافق على تمديد منع لم الشمل

الكنيست يسقط قانون المواطنة: الموحدة توافق على تمديد منع لم الشمل

2021-07-06
اغتيال نزار بنات: أجهزة أمن السلطة تعتقل ناشطين وقياديين وتعتدي على متظاهرين

اغتيال نزار بنات: أجهزة أمن السلطة تعتقل ناشطين وقياديين وتعتدي على متظاهرين

2021-07-06
بينيت: المعارضة أضرّت بأمن إسرائيل بإسقاط منع لم الشمل

بينيت: المعارضة أضرّت بأمن إسرائيل بإسقاط منع لم الشمل

2021-07-06
إسقاط منع لمّ الشمل لا يخفف المعاناة وشاكيد تعتزم طرحه مجددا

إسقاط منع لمّ الشمل لا يخفف المعاناة وشاكيد تعتزم طرحه مجددا

2021-07-06
قيود محتملة: إلزام العائدين من الخارج بالحجر.. لا استثناءات لمتلقي التطعيم

قيود محتملة: إلزام العائدين من الخارج بالحجر.. لا استثناءات لمتلقي التطعيم

2021-07-06