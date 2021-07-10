إيران: انفجار قرب مقر التلفزيون الحكومي بطهران

وقع انفجار في إيران، الليلة الماضية، قرب مقر التلفزيون الحكومي بالعاصمة طهران.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة "فارس" بأن الانفجار وقع شمالي طهران، قرب حديقة "ملت" المجاورة لمقر التلفزيون الإيراني.

فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مسؤول أمني، قوله، إن الانفجار "وقع داخل حديقة ملت".

وأضاف أنه حتى الساعة 01:46 لم يتضح ما إذا كان الانفجار "هجوما إرهابيا أو حادثًا عرضيًا".

بدورها، أوضحت السلطات الإيرانية أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا، حسب وكالة "تسنيم".

‌به دنبال انتشار خبر انفجار در حوالی پارک ملت، هم اکنون نیروهای پلیس و آتش نشانی در محل حاضر هستند.حاضرین به خبرنگار فارس گفتند منشأ انفجار دقیقا مشخص نیست. pic.twitter.com/F9ZHxwZnI4 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 9, 2021

وأفادت قناة "الخبر" بأن "الانفجار يعود لجسم غير معروف" في حديقة "ملت"، مشيرة إلى أنه "لم يخلف أي إصابات أو خسائر".

وأفاد مراسل وكالة "تسنيم" الإيرانية من مكان الحادث بأنّ دوي الانفجار قد سُمع من داخل حديقة "ملت"، لافتاً إلى أنه لا أثر لوجود حريق.

وكان المتحدث باسم قوات الإنقاذ، جلال ملكي، قد أعلن تلقي اتصالات كثيرة من المواطنين الإيرانيين المبلغين بسماع أصوات كبيرة شمالي طهران.

وأشار إلى أنّ الاتصالات كانت حوالي منطقة متنزه "ملت"، موضحًا أنّ جهاز الإطفاء أرسل فريقين من رجال الإنقاذ والإطفاء إلى المكان.

يشار أن تقارير إعلامية كانت أشارت إلى أن الانفجار وقع في منطقة تقع غربي العاصمة الإيرانية، إلا أنها عادت وحددته شمالي المدينة.