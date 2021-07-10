  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيران تنفي تعرض مؤسسة السكك الحديدية لهجوم سيبراني

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 14:26

إيران تنفي تعرض مؤسسة السكك الحديدية لهجوم سيبراني
صورة نشرتها وكالة "فارس"، الجمعة، للوحة رحلات المغادرة والوصول
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: محمود مجادلة

نفت مؤسسة السكك الحديدية الإيرانية، اليوم، السبت، تعرض خدماتها لهجوم معلوماتي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وذلك غداة تقارير عن اضطراب في حركة القطارات في مناطق مختلفة من البلاد.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد نشرت، أمس، الجمعة، تقريرا عن "فوضى غير مسبوقة" في المحطات، متحدثة عن تأخر أو إلغاء مئات رحلات القطارات.

وأضافت في التقرير الذي تم حذفه في وقت لاحق من موقعها الإلكتروني، أن هذا الاضطراب في حركة النقل سببه "اضطراب واسع في (...) أنظمة الكومبيوتر، يرجح أنه بسبب هجوم معلوماتي".

كما أرجع التلفزيون الإيراني، الجمعة، "الفوضى غير المسبوقة" في قطاع القطارات إلى "هجوم سيبراني محتمل".

ونقلت وكالة "إسنا" عن المتحدث باسم مؤسسة السكك الحديدية الوطنية، صادق سكري، اليوم، قوله: "لم يطل أي اضطراب أو هجوم معلوماتي قطارات الركاب أو البضائع أو قطارات ما بين المدن".

وكانت المؤسسة قد أكدت في بيان نشرته ليل الجمعة، وسائل إعلام محلية، أن حركة القطارات تمضي وفق الجداول المحددة "من دون أي مشاكل".

وأتى ذلك بعد نشر تقرير وكالة "فارس" الذي تضمن صورة للوحة إلكترونية لرحلات المغادرة والوصول، مع عبارة "تم إلغاؤها" إلى جانب كل منها.

وظهرت على هذه اللوحة أيضا عبارة "تأخير مطوّل بسبب هجمات معلوماتية".

وشكلت إيران في الأعوام الماضية هدفا لعدد من محاولات الهجمات المعلوماتية، ومنها في 2019 حين تعرضت مواقع حكومية لهجوم "شديد التنظيم".

وأكد وزير الاتصالات، محمد جواد آذري جهرمي، في حينه أن السلطات "حدّدت وصدّت" التهديد الالكتروني، دون أن يكشف هوية المهاجمين أو القطاعات المستهدفة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#إيران
#هجوم معلوماتي
#حركة القطارات

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الهند: أكثر من 1200 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد
الهند: أكثر من 1200 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

2021-07-10

هايتي: مجلس الشيوخ يعلن رئيسه رئيسًا مؤقتًا وطلب لإرسال قوات أممية
هايتي: مجلس الشيوخ يعلن رئيسه رئيسًا مؤقتًا وطلب لإرسال قوات أممية

2021-07-10

هل تنهي الأحكام القضائية ملف قضية "الفتنة" في الأردن؟
هل تنهي الأحكام القضائية ملف قضية "الفتنة" في الأردن؟

2021-07-10

الأكثر قراءة

بعد إخفاقاتها: وحدة خاصة إسرائيلية نفذت 30 عملية بلبنان عام 2006

بعد إخفاقاتها: وحدة خاصة إسرائيلية نفذت 30 عملية بلبنان عام 2006

2021-07-09
الصحة الإسرائيلية: حجر صحي لجميع القادمين للبلاد منذ الجمعة المقبل

الصحة الإسرائيلية: حجر صحي لجميع القادمين للبلاد منذ الجمعة المقبل

2021-07-09

"فايزر – بايونتيك" تعتزم طلب تطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا

2021-07-09
طلب إسرائيل تعويضا عن الاتفاق النووي سيبدو كضوء أخضر لإدارة بايدن

طلب إسرائيل تعويضا عن الاتفاق النووي سيبدو كضوء أخضر لإدارة بايدن

2021-07-09

"طالبان" من موسكو: سيطرنا على 85% من الأراضي الأفغانيّة

2021-07-09