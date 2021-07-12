  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

هايتي: اعتقال العقل المدبر لاغتيال الرئيس جوفينيل مويز

تاريخ النشر: 12/07/2021 - 15:08

هايتي: اعتقال العقل المدبر لاغتيال الرئيس جوفينيل مويز
تجنيد الكوماندوس لاغتيال الرئيس (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلنت الشرطة الهايتية أنها اعتقلت مواطنا هايتيا يدعى كريستيان إيمانويل سانون، ويبلغ من العمر 63 عاما "كانت له أهداف سياسية" بتجنيده الكوماندوس الذي اغتال الرئيس جوفينيل مويز الأسبوع الماضي.

وقال مدير الشرطة الوطنية الهايتية ليون شارل "إنه شخص دخل هايتي على متن طائرة خاصة بأهداف سياسية".

وبحسب التفاصيل التي تم تقديمها خلال مؤتمر صحافي حضره عدد من الوزراء، فإن المدعو كريستيان إيمانويل سانون يحمل الجنسية الهايتية، ودخل البلاد في حزيران/يونيو برفقة عدد من المواطنين الكولومبيين المسؤولين عن ضمان سلامته.

وأتاحت عمليات استجواب 18 كولومبيا اعتقلوا منذ الأربعاء، للشرطة الهايتية بمعرفة أن كريستيان إيمانويل سانون جند 26 عضوا من الكوماندوس عبر خدمات شركة أمنية فنزويلية تسمى "سي تي يو" ومقرها فلوريدا.

واعتقلت الشرطة الهايتيّة 11 شخصا من المشتبه بهم باغتيال رئيس هايتي، داخل مجمع السفارة التايوانية في العاصمة بور او برنس حيث كانوا مختبئين، بحسب ما أعلنت تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أو، إن السفارة أغلقت، "لأسباب أمنية" في أعقاب جريمة القتل.

وأضافت المتحدثة لوكالة "فرانس برس" للأنباء: "فجر الثامن من تموز/ يوليو اكتشف جهاز أمن السفارة أن مجموعة من المسلحين اقتحموا باحة السفارة". وأضافت أن "أفراد الأمن ابلغوا على الفور موظفي السفارة والشرطة الهايتية".

وفي سياق متصل، وصل أعضاء من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي الأميركية إلى هايتي، الأحد، والتقوا المدير العام للشرطة الوطنية.

والتقى الوفد الأميركي في اجتماعات منفصلة مع الشخصيات الرئيسية في المشهد السياسي، بمن فيهم رئيس الوزراء كلود جوزف.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#هايتي
#اعتقال
#اغتيال
#جوفينيل مويز

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأردن: سجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 عاما بقضية "الفتنة"
الأردن: سجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 عاما بقضية "الفتنة"

2021-07-12

كوبا: تظاهرات بسبب الأزمة الاقتصادية والرئيس يدعو أنصاره للرد بالشارع
كوبا: تظاهرات بسبب الأزمة الاقتصادية والرئيس يدعو أنصاره للرد بالشارع

2021-07-12

مصر: تشديد عقوبة التحرش الجنسيّ
مصر: تشديد عقوبة التحرش الجنسيّ

2021-07-12

الأكثر قراءة

تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

2021-07-11
الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات "فايزر"

2021-07-11
مسؤول أمني إسرائيلي: أزمة لبنان تقرّب الحرب مع حزب الله

مسؤول أمني إسرائيلي: أزمة لبنان تقرّب الحرب مع حزب الله

2021-07-11
تعيين يوسي كوهين منسقا لـ

تعيين يوسي كوهين منسقا لـ"سوفت بنك": لماذا السعودية مرتبطة بذلك؟

2021-07-11
نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

2021-07-11