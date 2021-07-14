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الجيش الأميركي يبدأ بإجلاء المتعاونين الأفغان نهاية تموز

تاريخ النشر: 14/07/2021 - 19:49

الجيش الأميركي يبدأ بإجلاء المتعاونين الأفغان نهاية تموز
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن مسؤول أميركي رفيع، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبدأ في الأسبوع الأخير من تموز/ يوليو الجاري، بإجلاء الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأميركي وعائلاتهم بواسطة طائرات.

وقال المسؤول الذي تحدث إلى وكالة "فرانس برس" شريطة عدم الكشف عن هويته، إن واشنطن "تطلق عملية للمساعدة في إعادة إسكان الأفغان المهتمين والمؤهلين لذلك، ممن ساعدوا الولايات المتحدة وحلفاءها" وقدموا طلبا للحصول على تأشيرة خاصة، مذكرا بأن هذا الأمر يستند إلى وعد قدمه الرئيس جو بايدن.

وأضاف أن "الرحلات المغادرة لأفغانستان ستبدأ في الأسبوع الأخير من تموز/ يوليو بالنسبة إلى المرشحين لبرنامج التأشيرة الخاصة الذين سبق أن سجلوا" أسماءهم.

ولم يدل المصدر بتفاصيل عن مواعيد هذه الرحلات ووجهاتها، ولا عن عدد الأفراد المعنيين.

وتعتزم القوات الأميركية إنهاء انسحابها من أفغانستان في 31 آب/ أغسطس المقبل، بعدما أمضت عشرين عاما في هذا البلد، حيث خاضت الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها.

والانسحاب المبرمج لآخر العسكريين أحيا قلق المترجمين والموظفين الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأميركي خلال سنوات الحرب، بسبب خشيتهم من رد انتقامي من طالبان.

وتكثف حركة طالبان هجماتها وتمكنت من السيطرة على مناطق ريفية مترامية في أفغانستان.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الولايات المتحدة
#الجيش الأميركي
#أفغانستان

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