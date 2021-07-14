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واشنطن تسمح لإيران باستعمال أموال مجمّدة لتسديد ديون

تاريخ النشر: 14/07/2021 - 19:50

واشنطن تسمح لإيران باستعمال أموال مجمّدة لتسديد ديون
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفادت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بأنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي العام 2015، والذي سمح برفع العقوبات القاسية عن طهران قبل أن تعيد واشنطن فرضها لاحقا.

ووفق العقوبات السارية، يمكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران لعقوبات شديدة من السلطات الأميركية، خصوصا إذا كانت لها مصالح في الولايات المتحدة أو تستخدم حسابات مصرفية في إيران.

لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت إن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية التي تستهدفها السلطات الأميركية مقابل المنتجات التي تم تصديرها، قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب تشديد نظام العقوبات عام 2019.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء "لا يسمح بتحويل الأموال إلى إيران".

ولكوريا الجنوبية وبدرجة أقل اليابان، مليارات الدولارات المجمدة في إيران بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#واشنطن
#إيران
#طهران

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