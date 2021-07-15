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ارتفاع عدد القتلى إثر انهيار مبنى فلوريدا إلى 97

تاريخ النشر: 15/07/2021 - 11:38

ارتفاع عدد القتلى إثر انهيار مبنى فلوريدا إلى 97
تواصل البحث عن جثث مفقودين (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني بولاية فلوريدا إلى 97 قتيلا، فيما يتواصل البحث عن جثث مفقودين منذ 24 حزيران/ يونيو الماضي، بحسب ما أعلنت السلطات الأميركية، أمس الأربعاء.

وقالت عمدة مقاطعة "ميامي دايت" التابعة لفلوريدا، دانييلا ليفين كافا، في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، إن فرق الإنقاذ التي تعمل في موقع المبنى السكني المنهار، انتشلت 7 جثث أخرى من تحت أنقاض المبنى، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 97 ومن بينهم، تم التعرف على هوية 90 جثة، وتم إخطار أقرباء 88 منهم.

وأضافت ليفين كافا أن "قلوبنا وعقولنا دائما مع من فقدناهم، ومع العائلات الحزينة، وتلك التي لا تزال تنتظر، وأكدت أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار جهود البحث عن القتلى تحت الأنقاض، فيما بقي ما يقرب من 20 شخصا في عداد المفقودين".

أعمال قرب المبنى المهدوم (أ ب)

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، انهار مبنى سكني مؤلف من 12 طابقا، ويضم 270 وحدة يسكن بها 5600 شخص، في منطقة "سيرفسايد" بمقاطعة "ميامي ديد"، شمال منطقة ميامي السياحية.

وجاء انهيار المبنى بينما كان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه، وإثر ذلك، أعلن الرئيس جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا.

وذكر مسؤولو منطقة "سيرفسايد"، في مراسلات مع إدارة المبنى عام 2018، أن البناء المشيد عام 1981 تعرض لأضرار هيكلية كبيرة، لافتين أن إصلاحات الأعمدة المتصدعة والخرسانة المنهارة ستتكلف ب 9 ملايين دولار.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ميامي
#انهيار المبنى في فلوريدا
#ارتفاع عدد القتلى
#بحث عن مفقودين

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