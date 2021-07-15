بريطانيا تسجّل أعلى حصيلة إصابات يوميّة بكورونا منذ 6 أشهر

سجلت بريطانيا، أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشهر.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية، في بيان أمس الأربعاء، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 42 ألفًا و302 إصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5 ملايين و233 ألفًا و761 إصابة.

وتمثل حصيلة اليوم أكبر مستوى لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ يوم 15 كانون الثاني/ يناير الماضي حينما تم رصد 55 ألفًا و553 إصابة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 49 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128 ألفًا و530 شخصا.

(أ ب)

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى نحو 46 مليون شخص، بينهم أكثر من 35 مليونا حصلوا على الجرعتين.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وحتى فجر اليوم الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم أكثر من 189مليونا و119 ألفًا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و73 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 172مليونًا و759 ألفًا وفق موقع "وورلد ميتر".