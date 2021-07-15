حصيلة قياسيّة جديدة: 791 وفاة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

توفي 791 شخصًا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في روسيا، خلال 24 ساعة، في حصيلة قياسية للوفيات اليومية بسبب الفيروس.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي، في بيان الخميس، عن تسجيل 25 ألفا و293 إصابة جديدة بالجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 23 ألفا و827 إصابة الأربعاء.

فحص للكشف عن الفيروس بروسيا (أ ب)

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو بواقع 5 آلاف و237 حالة، ومقاطعتها ألفان و444 حالة، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ، بواقع ألف و954 حالة.

ولليوم الثالث على التوالي، رصدت السلطات الصحية في روسيا زيادة قياسية في عدد الوفيات جراء الوباء بواقع 791 حالة وفاة، مقابل 786 وفاة الأربعاء، و780 وفاة الثلاثاء، بحسب البيان نفسه.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 5 ملايين و882 ألفا و295، توفي منها 146 ألفا و69.