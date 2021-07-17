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اليونان تفرض تقييدات احترازية لمواجهة انتشار كورونا

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 17:35

اليونان تفرض تقييدات احترازية لمواجهة انتشار كورونا
(pixabay) توضيحيّة من ميكونوس اليونانية
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

فرضت اليونان، اليوم السبت، حظر تجول ليليا مدته خمس ساعات وإجراءات أخرى في جزيرة ميكونوس السياحية المعروفة بسبب ارتفاع "مقلق" في أعداد الإصابات المحلية بكوفيد، وفق مسؤولين.

وتشمل تلك التدابير حظر تجول يمتد من الأولى فجرا حتى السادسة صباحا، ومنع الحانات والنوادي والمطاعم من بث الموسيقى. ويستمر العمل بالتدابير لغاية 26 تموز/ يوليو، حسبما أعلن نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردلياس في بيان.

وجاء في البيان "ندعو جميع السكان والزوار وأصحاب الأنشطة التجارية في جزيرتنا الجميلة إلى التقيد بالتدابير بأمانة... كي تتم السيطرة بسرعة على تفشي الفيروس بسرعة وتعود ميكونوس إلى حياتها الطبيعية".

وتجذب الجزيرة مئات آلاف السياح سنويا، من بينهم مشاهير وأثرياء، إلى شواطئها الخلابة وحياتها الليلية الصاخبة.

لكن السلطات اليونانية تشعر مؤخرا بالقلق إزاء الحفلات التي تقام سرا في الفيلات العديدة في الجزيرة.

وكان هاردلياس قد حذر في 15 تموز/ يوليو من أن عدد الإصابات في ميكونوس ارتفع أربعة أضعاف متجاوزا 300 إصابة في أسبوع.

والسبت قال الوزير إن منظمي حفلات خاصة تضم أكثر من 20 شخصا، معرضون لدفع غرامة تصل إلى 200 ألف يورو (236 الف دولار).

تشهد اليونان مؤخرا تصاعدا مطردا في الإصابات بالفيروس، لأسباب تعزى في غالبيتها إلى المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وأعلنت السلطات تسجيل 2700 إصابة بالفيروس على مستوى البلاد الجمعة، مقارنة بأقل من 400 قبل ثلاثة أسابيع.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اليونان
#تقييدات
#فيروس كورونا
#السفر إلى اليونان
#ميكونوس

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