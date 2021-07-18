إيران: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 3

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المتواصلة بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، إلى 3 مدنيين.

وتتواصل المظاهرات في خوزستان، منذ أيام، احتجاجا على انقطاع المياه بالعديد من مدن المحافظة.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء، الأحد، عن النائب البرلماني عن خوزستان، قاسم سعيدي، قوله إن الاحتجاجات شهدت السبت والأحد، مقتل مدنيين اثنين.

وأوضح سعيدي أن "الشابين المقتولين استهدفا من قبل أشخاص مجهولي الهوية، بغرض إثارة التحريض".

وفي سياق متصل، أعلنت قناة "Sahamnews" على تطبيق تيلغرام والمقربة من "التيار الإصلاحي"، أن شابا ثالثا قتل في الاحتجاجات نفسها.

يُذكر أن محافظة خوزستان تقطنها غالبية عربية، وتشهد في أشهر الصيف ارتفاعا في درجات الحرارة تصل 50 درجة مئوية.