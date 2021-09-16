احتجاجا على "التعذيب والتهديد بالاغتصاب": إضراب عن الطعام في سجنين روسيين

بدأ نزلاء في سجنين روسيين، إضرابًا عن الطعام في الأيام الأخيرة، في أعمال احتجاجية تهدف، وفقًا لمنظمة غير حكومية، إلى وضع حد لأعمال العنف الخطيرة التي يتعرّض لها المساجين، بالإضافة إلى "التهديد بالاغتصاب".

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، اليوم الخميس عن مدير مشروع "غولاغو نت" المتخصص في الدفاع عن حقوق السجناء الروس، فلاديمير أوسيتشكين، القول إن "هؤلاء السجناء يحتجون على التعذيب والإذلال المتكرر والتهديد بالاغتصاب".

ولا يزال اللجوء إلى الضرب والعنف الجنسي وحتى القتل في السجون يمثل مشكلة شائعة في روسيا. تتحدث شهادات بانتظام عن التجاوزات التي يرتكبها حراس وسجناء آخرون.

وأكدت إدارات السجون في منطقتي إيركوتسك، وأوليانوفسك في بيانين صدرا الإثنين والأربعاء على التوالي، حالات سجناء أعلنوا الإضراب عن الطعام كذلك.