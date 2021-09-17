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إيران توجه انتقادا للوكالة الذرية بشأن البرنامج النووي

تاريخ النشر: 17/09/2021 - 10:05

إيران توجه انتقادا للوكالة الذرية بشأن البرنامج النووي
كاظم غريب آبادي (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

أبدى مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، رفضه لبعض التقييمات الواردة في تقرير صادر عن الوكالة الأسبوع الماضي، معتبرا أن التقرير برمته "غير مهني على الإطلاق، ووهمي وغير منصف ومضلل".

وجاء ذلك في كلمة ألقاها آبادي أمس، الخميس، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي كان قد انطلق في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الإثنين، ووجه فيها انتقادات لتقرير مدير عام الوكالة، رافاييل غروسي، حول إيران ولكلمته التي ألقاها في افتتاح ذلك الاجتماع.

وذكّر السفير آبادي أن "التقرير تضمن تقييمات لوجود مواد أو أنشطة نووية في أربع مواقع لم يتم إبلاغ الوكالة عنها، وأنه لم يتم تقديم الإجابات اللازمة على الأسئلة الموجهة إلى بلاده بخصوص هذه المواقع".

وأشار السفير إلى أن بلاده قدمت التفسيرات اللازمة بشأن بعض الأماكن المعنية كتابةً ولفظيًا، لافتًا كذلك أن تقييمات العناوين الأخرى الواردة في التقرير تستند إلى صور تم الحصول عليها من قمر صناعي خاص قبل 20 عامًا، وبالتالي لا يمكن تحديد ما إذا كان يتم تنفيذ نشاط نووي في تلك العناوين بناءً على هذه الصور أم لا.

وتابع السفير الإيراني موضحًا أنه "من دواعي القلق أن الوكالة قد طرحت العديد من القضايا التافهة والقديمة وأن الأحداث قد تضخمت"، مضيفًا "هذا في الوقت الذي يتعين فيه على الوكالة أن تتجنب المقاربات السياسية وتحافظ على الاحتراف في نهجها وتقاريرها".

واستطرد آبادي قائلًا "إيران بلد استضاف أكثر من 20% من عمليات التفتيش العالمية للوكالة، حيث كانت أنشطة التحقق والمراقبة الأكثر قوة للوكالة قائمة منذ أكثر من 5 سنوات، فكيف يمكن لمقدار ضئيل من المواد التي ترجع لماض يمتد لعقدين أن تؤثر على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي لدولة ما؟، لذلك فتقييم المؤسسة في تقريرها غير مهني على الإطلاق ومضلل وغير عادل".

وتمنى آبادي من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغيير موقفه تجاه بلاده، مضيفًا "وإلا فإن هذه الطريقة ستؤثر سلبًا على نهج إيران تجاه المؤسسة".

وكان غروسي قد قال في مستهل اجتماع المحافظين يوم الإثنين، بشأن أنشطة إيران النووية "إنني قلق للغاية من العثور على مواد نووية في مناطق غير معلنة في إيران، والمواقع الحالية لهذه المواد النووية غير معروفة للوكالة".

وقال غروسي أيضًا إن إيران لم تشارك الوكالة بمعلومات مقنعة بشأن الرقابة الأمنية، مما سيؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على تقديم تأكيدات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.

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#إيران
#الوكالة الذرية
#البرنامج النووي
#الملف النووي

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