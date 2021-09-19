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روسيا: الحزب الحاكم يتصدّر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية

تاريخ النشر: 19/09/2021 - 22:47

روسيا: الحزب الحاكم يتصدّر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

تصدّر حزب "روسيا الموحدّة" الحاكم الانتخابات التشريعية الروسية، وفق نتائج أولية نشرت بعيد إغلاق مراكز الاقتراع في تصويت استُبعد منه أبرز معارضي الكرملين.

ونال حزب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين 38,75 بالمئة من الأصوات، وفق نتائج فرز 9 بالمئة من المراكز، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية، يليه الحزب الشيوعي بنيله 25,06 بالمئة من الأصوات.

وحلّ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحديث العهد على الساحة السياسية ثالثا بنيله 9,6 بالمئة من الأصوات، وحله خلفه حزب "روسيا العادلة" الوسطي.

وأظهر استطلاع أجري لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع تصدّر "روسيا الموحدة" للانتخابات بنيله 45,2 بالمئة من الأصوات، وبحلول الحزب الشيوعي ثانيا بنيله 6,67 بالمئة.

وفي الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2016 نال حزب "روسيا الموحدة" 54,2 بالمئة من الأصوات، فيما نال الحزب الشيوعي 13,3 بالمئة، وبالتالي يبدو أن الشيوعيين في طريقهم لتحقيق نتائج أفضل مقارنة بالاستحقاق الماضي.

وتم استبعاد أبرز معارضي الكرملين من الاستحقاق الحالي. ودعا مناصرو المعارض المسجون أليكسي نافالني إلى التصويت لصالح المرشحّين الأكثر قدرة على إلحاق الهزيمة بـ"روسيا الموحدة"، وهؤلاء هم غالبا شيوعيون.

وأغلقت آخر مركز اقتراع عند الساعة السادسة مساء في كاليننغراد، لينتهي بذلك استحقاق انتخابي نظّم على مدى ثلاثة أيام.

بودكاست عرب 48

#الانتخابات التشريعية الروسية
#بوتين
#نافالني

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