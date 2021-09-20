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الولايات المتحدة تفتح حدودها لجميع المسافرين الملقّحين في نوفمبر

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 22:08

الولايات المتحدة تفتح حدودها لجميع المسافرين الملقّحين في نوفمبر
بايدن يصعد إلى طائرة (توضيحية- أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين أن الولايات المتحدة ستسمح اعتبارا من مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر لجميع المسافرين القادمين من الخارج، بالدخول إلى أراضيها، شرط أن يكونوا ملقحين بشكل كامل ضدّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويشكل تخفيف القيود على السفر التي فرضها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب منذ 18 شهرا، تحوّلا كبيرا من جانب إدارة الرئيس، جو بايدن، ويأتي استجابة لمطالب الأوروبيين في وقت تشهد علاقاتهم الدبلوماسية مع واشنطن توترا.

وأوضح منسق عملية مكافحة الوباء في البيت الأبيض، جيف زاينتس، أنه يتوجّب على المسافرين القادمين من الخارج، الخضوع لفحص الكشف عن كوفيد، خلال الأيام الثلاثة التي تسبق رحلتهم ووضع الكمامة.

وأشار إلى أن شركات الطيران، ستضع نظاما لتتبع المسافرين، وسينبغي عليها جمع المعلومات التي تسمح بالتواصل معهم.

وترفع واشنطن القيود المفروضة منذ آذار/ مارس 2020 على المسافرين القادمين، خصوصا من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين، على أن يُطبّق هذا الإجراء في وقت لاحق على الوافدين من الهند والبرازيل.

وشدد زاينتس على أن هذا القرار الذي يأتي في سياق من التوتر الشديد بين فرنسا والولايات المتحدة، "يمليه العلم".

وقال إن الولايات المتحدة أخذت الوقت لوضع نظام شامل مبني على "الأفراد"، وليس على اختلافات في التعامل بحسب البلد الذي يأتي منه المسافرون.

ولم يوضح في الوقت الحالي أي لقاحات ستعترف بها الولايات المتحدة للسماح بالدخول إلى أراضيها.

وأشار إلى أنه سيتحتم على الأميركيين غير الملقحين العائدين إلى الولايات المتحدة بعد إقامتهم في الخارج، الخضوع لقواعد أكثر صرامة في ما يتعلق بالفحوص، تقضي بإجراء فحص في اليوم الذي يسبق رحلاتهم، وفحص آخر بعد وصولهم إلى الأراضي الأميركية.

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#الولايات المتحدة
#فيروس كورونا
#السماح بدخول المسافرين
#التطعيم ضد كورونا

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