الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع فرنسا بأزمتها مع أميركا

أعلن وزير خارجية الاتّحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ دول الاتّحاد الـ27 أعربت عن "تضامنها" مع فرنسا في أزمة الغوّاصات الأسترالية الناشبة بينها وبين الولايات المتّحدة.

وقال بوريل إنّ وزراء خارجية دول التكتّل الذين عقدوا أمس، الإثنين، اجتماعاً في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة "أعربوا بوضوح عن تضامنهم مع فرنسا"، مشدّداً على أنّهم أعربوا عن "تضامن واضح".

وأضاف أنّ وزراء الخارجية الـ27 اعتبروا أنّ الخلاف الذي نشب بين باريس وواشنطن إثر إعلان الولايات المتّحدة تشكيل تحالف أمني في المحيطين الهندي والهادئ يضمّ إليها كلاً من بريطانيا وأستراليا، ليس "مسألة ثنائية" بل قضيّة "أثّرت" على الاتّحاد الأوروبي بأسره.

وأعرب بوريل عن أسفه لأنّ هذا التحالف "لا يسير باتجاه مزيد من التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، تشكيل تحالف استراتيجي جديد يضمّ كلاً من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، في مبادرة كانت من أولى ثمارها نسف صفقة ضخمة أبرمتها كانبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية الصنع.

ويعتزم بايدن استخدام خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، لطمأنة الدول الأخرى بشأن القيادة الأمريكية على الساحة العالمية، ودعوة حلفاء واشنطن إلى التعاون، والتحرك بسرعة للتعامل مع القضايا المتفاقمة كجائحة فيروس كورونا، وتغير المناخ، وانتهاكات حقوق الإنسان.

أدلى بايدن بتصريحات موجزة وتحدث عن شعاره "أميركا عادت"، وهي عبارة أصبحت شعارا رئاسيا تهدف إلى تلخيص وعده باتخاذ موقف مختلف تماما مع الحلفاء مقارنة بسلفه دونالد ترامب.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إنه يصعب عليه فهم خطوة أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، "لأنه مع إدارة جو بايدن الجديدة، عادت أميركا. كانت هذه هي الرسالة التاريخية التي بعثت بها هذه الإدارة الجديدة ولدينا الآن أسئلة. ماذا يعني ’أميركا عادت’؟ هل عادت أميركا إلى أميركا أم إلى مكان آخر؟ لا نعرف".