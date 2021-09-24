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واشنطن تأسف لعدم صدور مؤشرات إيرانيّة حول استئناف المفاوضات 

تاريخ النشر: 24/09/2021 - 01:03

واشنطن تأسف لعدم صدور مؤشرات إيرانيّة حول استئناف المفاوضات 
مفاعل إيرانيّ (توضيحية- أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

أبدت الولايات المتحدة، الخميس، أسفها لعدم صدور "أي مؤشر" من إيران خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول موعد عودتها إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي.

ونبّه مسؤول أميركي رفيع أمام صحافيين إلى أن "نافذة الفرص مفتوحة لكنها لن تبقى مفتوحة إلى الأبد".

والمفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران والتي بدأت في نيسان/ أبريل في فيينا عبر الأوروبيين والصين وروسيا، المعنية بدورها في اتفاق 2015 النووي، معلقة منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي في حزيران/ يونيو.

وخلال لقاءات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، أعرب وزير الخارجية الإيراني الجديد، حسين أمير عبد اللهيان عن نيته "استئناف المفاوضات في موعد وشيك"، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول الأميركي: "حتى الآن، من الواضح أنه ليس هناك أي مؤشر، مؤشر واضح، إلى استعداد إيران للعودة" و"محاولة معالجة المسائل العالقة".

وأضاف: "لم يحصل شيء يجعلنا أكثر تفاؤلا".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعرب عن استعداده للعودة إلى الاتفاق، شرط أن تفي إيران بالتزاماتها الواردة فيه مجددا، وخصوصا أنها تراجعت عن عدد كبير منها، ردا على انسحاب الرئيس السابق، دونالد ترامب منه عام 2018.

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#إيران
#واشنطن
#الولايات المتحدة
#الاتفاق النووي الإيراني

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