أميركا: 3 قتلى جراء انحراف قطار عن سكته

عرب ٤٨ / أ ف ب

قضى ثلاثة أشخاص وُجرح آخرون، السبت، جراء خروج قطار عن سكته في ولاية مونتانا الأميركية، وفق ما أعلنت شركة السكك الحديد "أمتراك".

وأوضحت الشركة أن ثمان من عربات القطار خرجت عن مسارها نحو الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ)، قرب مدينة جوبلين الواقعة قرب الحدود مع كندا في شمال مونتانا.

وأشارت إلى أن نحو 141 راكبا إضافة إلى 16 من أفراد الطاقم كانوا في القطار المتجه من سياتل إلى شيكاغو.

وصرّحت الشركة "تبلّغنا بحزن شديد أن السلطات المحلية تؤكد الآن مقتل ثلاثة أشخاص جراء هذا الحادث"، مشيرة إلى "عدد من الجرحى" في صفوف الركاب وأفراد الطاقم.

وقالت "أمتراك" إنها أرسلت فرقًا إلى المكان "تعمل مع السلطات المحلية لنقل الركاب المصابين وإجلاء جميع الركاب الآخرين بأمان".

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام محلية أشخاصًا بالقرب من السكك الحديد، وأمتعة متناثرة بجانبهم، ينظرون إلى عربات قطار، واحدة منها على الأقل منقلبة.

وقالت منسقة خدمات الطوارئ والكوارث في مونتانا أماندا فريكل لصحيفة نيويورك تايمز إن "أكثر من 50 شخصًا أصيبوا" بجروح.

وأضافت أن "جميع الأشخاص الذين لا يزالون على قيد الحياة أُخرجوا من هيكل" القطار.