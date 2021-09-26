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حريق في منشأة للحرس الثوري الإيراني وإصابة ثلاثة أشخاص

تاريخ النشر: 26/09/2021 - 21:52

حريق في منشأة للحرس الثوري الإيراني وإصابة ثلاثة أشخاص
(أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح من جراء حريق اندلع في منشأة تابعة له في غرب طهران، من دون أن يذكر أسبابه.

وجاء في بيان نشره الموقع الالكتروني للحرس الثوري "سباه نيوز"، "اندلعت النيران بعد ظهر اليوم (الأحد) في أحد مراكز بحوث الاكتفاء الذاتي للحرس في غرب طهران، ما أدى الى إصابة ثلاثة من العاملين فيه".

ولم يحدد البيان أسباب اندلاع الحريق أو مكانه، أو يقدم تفاصيل إضافية بشأن المنشأة التي طاولها.

ووفق المصدر ذاته، تمت السيطرة على الحريق من قبل "رجال إطفاء المركز"، بينما نقل الجرحى الى المستشفى.

وعلى صلة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إيران منعتها من دخول ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي قرب طهران.

ومنعت الوكالة من الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج قرب طهران، خلافا لما ورد في اتفاق 12 أيلول/ سبتمبر، بحسب ما ذكرت المنظمة الأممية في بيان.

وأضاف البيان "يكرر المدير العام أن جميع أنشطة الوكالة المذكورة في الإعلان المشترك، حول جميع المعدات وجميع المنشآت وجميع المواقع الإيرانية، ضرورية للحفاظ على استمرار" مهمتها الرقابية.

وأفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الدول الأعضاء، في تقريره الأخير عن إيران، بأن الأخيرة أتاحت كافة عمليات الوصول الأخرى بين 20 و22 أيلول/ سبتمبر.

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#الحرس الثوري الإيراني
#حريق
#منشأة عسكرية

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