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مصرع عنصرين جرّاء الحريق في أحد مراكز الحرس الثوريّ الإيرانيّ

تاريخ النشر: 27/09/2021 - 16:44

مصرع عنصرين جرّاء الحريق في أحد مراكز الحرس الثوريّ الإيرانيّ
النيران تشتعل بمصانع في منطقة "شكوهية" بإيران (توضيحية- أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي عنصران في الحرس الثوري الإيراني، مصرعهما اليوم الإثنين، متأثرين بجروح أصيبا بها جراء حريق اندلع أمس الأحد، في منشأة تابعة للحرس غربيّ طهران.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نشره الموقع الإلكتروني التابع له "سباه نيوز": "اثنين من أفراد الحرس... سيد مرتضى كريمي وحسين عبادي استشهدا بسبب إصابتهما البالغة".

وكان الحرس، قد أعلن أمس عن اندلاع حريق "في أحد مراكز بحوث الاكتفاء الذاتي للحرس في غرب طهران، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من العاملين فيه".

ونقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى للعلاج، قبل أن يتوفى اثنين منهم.

ولم يحدد بيان الأمس الذي نشره أيضا موقع "سباه نيوز"، أسباب اندلاع الحريق أو مكانه، أو يقدم تفاصيل إضافية بشأن المنشأة التي طاولها.

ووفق المصدر ذاته، تمت السيطرة على الحريق من قبل "رجال إطفاء المركز".

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#طهران
#إيران
#الحرس الثوري الإيراني

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