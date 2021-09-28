كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا وتنتقد سياسات واشنطن

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أطلقت بيونغ يانغ صباح اليوم الثلاثاء، باتجاه البحر "مقذوفا غير محدد"، رجّح مسؤول ياباني أن يكون صاروخاً بالستيا، في تجربة تزامنت مع تأكيد سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على "الحق المشروع" لبلاده في اختبار أسلحة في مواجهة "السياسة العدائية" التي تنتهجها واشنطن وحليفتها سيول.

وهذه ثالث تجربة صاروخية تجريها كوريا الشمالية هذا الشهر. وكانت التجربة الأولى جرت على صاروخ كروز بعيد المدى في حين جرت التجربة الثانية على صواريخ بالستية قصيرة المدى.

وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان مقتضب، إن الجيش الكوري الشمالي أطلق باتجاه البحر قبالة السواحل الشرقية للبلاد "مقذوفا غير محدد".

من جهته، قال مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية، إن الجيش الكوري الشمالي "أطلق على ما يبدو صاروخا بالستيا".

وفي الوقت الذي كانت فيه سيول تعلن عن رصد هذه التجربة الصاروخية الجديدة، كان سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتّحدة كيم سونغ يؤكد، من على منبر الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، على "الحق المشروع" لبلاده في اختبار أسلحة و"تعزيز قدراتها الدفاعية".

وإذ لم يأتِ كيم في خطابه على هذه التجربة الصاروخية الأخيرة، قال إنه "لا يمكن لأحد أن ينكر على كوريا الشمالية حقها في الدفاع المشروع عن النفس من أجل أن تطور وتختبر وتصنع وتمتلك أنظمة تسلح"، مطالبا الولايات المتحدة بأن تكفّ عن "سياستها العدائية" تجاه بلاده.

وأضاف السفير "جل ما نقوم هو تعزيز قدراتنا الدفاعية الوطنية، من أجل الدفاع عن أنفسنا وضمان أمن بلادنا وسلامها بشكل موثوق به".

وإذ طالب كيم الولايات المتحدة "بأن تثبت بالأفعال أنه ليست لديها أي إرادة معادية لنا"، قال "إذا حصل ذلك، فنحن مستعدون للرد" بنفس الطريقة"، لكن لا يبدو أن الولايات المتحدة مستعدّة للقيام بمثل هكذا خطوة.

كما شدد السفير الكوري الشمالي على وجوب أن يكف الأميركيون "تدريباتهم العسكرية، وأن يكفوا عن نشر ترسانة أسلحة إستراتيجية ضد بلادنا".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن "تدين" التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، مطالبة في الوقت نفسه بيونغ يانغ بالانخراط في حوار.

وقالت الوزارة في بيان إن "الولايات المتحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية صاروخا"، مؤكدة أن هذه التجربة الصاروخية "تشكل انتهاكاً للقرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي وتشكل تهديدا لجيران جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وللمجتمع الدولي".

وأضافت "نحن ما زلنا ملتزمين مقاربة دبلوماسية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وندعوها للانخراط في حوار".