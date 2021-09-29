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24 قتيلا باشتباكات مسلحة داخل سجن بالإكوادور

تاريخ النشر: 29/09/2021 - 06:56

24 قتيلا باشتباكات مسلحة داخل سجن بالإكوادور
قوات الشرطة تستعد لاقتحام سجن غواياس (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 24 سجينا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح في اشتباكات ومواجهات بالأسلحة النارية دارت بين سجناء داخل سجن في ولاية غواياس في جنوب غرب الإكوادور، كما أعلنت السلطات اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول في الشرطة المحليّة الجنرال فاوستو بوينانو، في تغريدة نشرتها حكومة الولاية الساحلية على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" إن المواجهات بين السجناء أوقعت "24 قتيلا و42 جريحا".

ومنذ أشهر تشهد السجون الإكوادورية أعمال عنف متكررة بين عصابات متناحرة تتنازع للسيطرة على تهريب المخدرات، بحسب السلطات.

وفي فبراير/شباط، أدت أعمال شغب متزامنة في أربعة سجون رئيسية في البلاد إلى مقتل 79 شخصا، بعضهم قتل بقطع الرأس.

ووفقا لديوان المظالم الإكوادوري، ارتكبت 103 جرائم قتل في سجون البلاد في 2020.

وبين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2021، أدت أعمال العنف في سجون البلاد إلى مقتل 121 شخصا، وفقا للجنة حقوق الإنسان في الدول الأميركية.

وسبق أن أعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو "حال الطوارئ" في السجون بهدف "إعادة النظام" بعد أعمال الشغب والاشتباكات بالسجون.

وأكد أن الجيش سيصبح مكلفا بمراقبة الوصول إلى السجون فيما ستهتم الشرطة بالأمن في داخلها. وكان أمن السجون حتى الآن مكلفا لحراس مدنيين.

وتعاني سجون الإكوادور من الاكتظاظ إذ يبلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد حاليا 39 ألف سجين في حين أن طاقتها الاستيعابية القصوى هي 30 ألفا. ويتولى 1500 حارس مراقبة هذه السجون في حين تتطلب السيطرة الفعالة عليها وجود أربعة آلاف عنصر.

بودكاست عرب 48

#الإكوادور
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