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الاتّحاد الأوروبيّ يجيز جرعة تعزيزيّة من لقاح "فايزر" للبالغة أعمارهم 18 فأكثر

تاريخ النشر: 04/10/2021 - 21:05

الاتّحاد الأوروبيّ يجيز جرعة تعزيزيّة من لقاح "فايزر" للبالغة أعمارهم 18 فأكثر
(توضيحية- أ ب)
عرب ٤٨/
تحرير: باسل مغربي

دعمت هيئة تنظيم الدواء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، منح جرعات تعزيزية من لقاح "فايزر"- "بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن الجرعات التعزيزية "قد تقدَّم بعد 6 أشهر في الأقل على الجرعة الثانية للأشخاص الذين يبلغ عمرهم 18 عاما فأكبر".

وأضافت أنها تدعم تقديم جرعة ثالثة إما من لقاح فايزر-بيونتيك أو لقاح موديرنا للأشخاص الذين يعانون من أجهزة مناعة ضعيفة للغاية بعد 28 يوما في الأقل على جرعتهم الثانية.

وتسري التوصيات على السلطات الصحية في كل دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27.

وكانت بعض الدول، قد بدأت بالفعل طرح الجرعات التعزيزية.

وكانت اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، قد عارضت في 18 من أيلول/ سبتمبر الماضي، بأغلبية ساحقة، اقتراح إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا لعامة السكان من الذين تتجاوز أعمارهم 16 عامًا، في ضربة للرئيس الأميركيّ، جو بايدن، الذي كان قد أعلن، إطلاق حملة تطعيم في 20 من الشهر ذاته.

وصوّتت الأغلبية على الرفض على أساس عدم وجود بيانات كافية، لكنها أوصت حينها بالإجماع، بجرعة معزِّزة لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، وللمعرضين أن يُصابوا بحالات خطيرة.

بودكاست عرب 48

#الاتحاد الأوروبي
#هيئة تنظيم الدواء في الاتحاد الأوروبي
#فيروس كورونا
#جرعات معززة

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