الطيران الحربي الصيني فوق تايوان "تحذير من حرب"

أطلقت بكين العديد من طائراتها الحربية فوق المجال الدفاعي الجوي لتايوان خلال الأيام الماضية، وهو ما فسّرته صحف صينية أنه "تحذير من الحرب للحكومة التايوانية".

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" إحدى الصحف المؤثرة في البلاد والمقربة من الحزب الحاكم، اليوم الثلاثاء، إن الطلعات الجوية هي رسالة إلى الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان ذي الميول المؤيدة للاستقلال وللقوى الأجنبية الداعمة.

وأضافت الصحيفة أن الطلعات الجوية خلال الاحتفال بالعيد الوطني للصين هو إعلان واضح لا لبس فيه لسيادة الصين على الجزيرة، وتأكيد صيني على حماية حقوقها السيادية في المنطقة.

وأشارت إلى أنه حان الوقت لتحذير الانفصاليين التايوانيين وأنصارهم، لافتة إلى أن التدهور في المناخ السلمي للمنطقة بدأ مع وصول الحزب الديمقراطي التقدمي إلى السلطة عام 2020.

والإثنين، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن الصين أرسلت 56 طائرة حربية لمجال دفاعها الجوي، في رقم قياسي من طلعات الطائرات الحربية الصينية.

وقال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية: "نحن قلقون للغاية من أن الصين ستشن حربًا ضد تايوان في مرحلة ما، رغم أن التهديد قد لا يكون وشيكا في هذه المرحلة".

والسبت، أفاد بيان لوزارة الدفاع التايوانية أن 39 طائرة دخلت مجال الدفاع الجوي، في اليوم ذاته، في جولتين، واحدة خلال النهار والأخرى في الليل، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية.

وتشهد العلاقات بين بكين وتايبيه توترا منذ عام 1949، عندما سيطرت قوات يقودها "الحزب القومي" على تايوان بالقوة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية، وترفض أية محاولات لسلخها عن الصين، وبالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.