"فيسبوك" تضرّ بالأطفال وتغذّّي الانقسامات... "الكونغرس سيتخذ إجراءات"

ذكرت الموظفة السابقة في "فيسبوك"، فرانسيس هوغن، والتي سرّبت وثائق داخلية للمجموعة أمام النواب الأميركيين، الثلاثاء، أن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، تغذي الانقسامات وتؤذي الأطفال، وتحتاج بشكل عاجل إلى التنظيم، ما دفع الكونغرس إلى التحرك.

وأدلت هوغن بشهادتها في مبنى الكابيتول، بعدما سربت مجموعة من البحوث الداخلية إلى السلطات وإلى صحيفة "وول ستريت جورنال"، توضح أن فيسبوك قد يكون مضرا بالصحة العقلية للمراهقين.

وتحدثت هوغن أمام أعضاء مجلس الشيوخ، بعد أقل من يوم من مواجهة فيسبوك وتطبيقاته "واتسآب" و"إنستغرام" و"مسنجر"، عطلا غير مسبوق استمر سبع ساعات تقريبا، أثّر على "مليارات المستخدمين"، وفقا لموقع "داون ديتيكتور" المتخصّص برصد أعطال الخدمات الرقمية.

وفي مقتطفات من شهادة هوغن التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، تتهم الموظفة السابقة شركة فيسبوك بوضع "الربح المادي قبل سلامة" مستخدمي الموقع.

وحذّرت هوغن في بيان أعدته قبل الجلسة، من خطر عدم إنشاء ضمانات جديدة لمنصة لا تكشف الكثير عن طريقة عملها.

وجاء في بيانها: "أعتقد أن منتجات فيسبوك تضر بالأطفال وتغذي الانقسامات وتضعف ديمقراطيتنا". وأضافت: "هناك حاجة إلى تحرك الكونغرس. لن يحلوا هذه الأزمة بدون مساعدتكم".

وأشارت في شهادتها إلى خطر القوة التي تملكها خدمة أصبحت منسوجة في الحياة اليومية للكثير من الأشخاص.

وأضافت: "لقد مضيت قدما لأنني أدركت حقيقة مخيفة: لا أحد خارج فيسبوك يعرف ما يحدث داخل فيسبوك. تخفي قيادة الشركة المعلومات الحيوية عن الجمهور والحكومة الأميركية والمساهمين فيها والحكومات في كل أنحاء العالم".

وتابعت: "إن شدة هذه الأزمة تتطلب أن نخرج من الأطر التنظيمية السابقة".

"الكونغرس سيتخذ إجراءات"

بدوره، قال السيناتور إد ماركي: "هذه رسالتي إلى مارك زاكربرغ: لقد انتهى وقت غزو خصوصيتنا والترويج للمحتوى السام وافتراس الأطفال والمراهقين".

وأضاف: "الكونغرس سيتخذ إجراءات... لن نسمح لشركتك بإيذاء أطفالنا وعائلاتنا وديمقراطيتنا بعد الآن".

من جهتها، قالت السيناتور إيمي كلوبوشار، إنها ترى أن خطوة هوغن هي الدافع الذي طال انتظاره لجعل الكونغرس يتحرك.

وتوجهت إلى هوغن بالقول: "أعتقد أن الوقت قد حان للعمل وأعتقد أنك المحفز لهذا العمل".

وجاء رد فيسبوك على لسان آندي ستون وهو ناطق باسم الشركة، عبر "تويتر" مغردا: "لم تعمل هوغن على سلامة الأطفال أو إنستغرام أو البحث في هذه القضايا، وليس لديها معرفة مباشرة بالموضوع من خلال عملها في فيسبوك".

ولطالما ردت فيسبوك على الاعتراضات المتصلة بممارساتها وتأثيراتها على الناس، وتأتي هذه الأزمة لتشكل ضربة جديدة للشركة.

ويهدد النواب الأميركيون منذ سنوات بوضع أطر تنظيمية لفيسبوك والشبكات الاجتماعية الأخرى، لمواجهة الانتقادات التي تواجهها شركات التكنولوجيا العملاقة في ما يتعلق بتجاهلها مسائل الخصوصية، وبأنها توفر منصات مثالية لنشر معلومات مضللة والإضرار برفاه الشباب.

وبعد سنوات من الانتقادات الشديدة الموجهة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، دون إصلاحات تشريعية تذكر، كان بعض الخبراء مشككين في أن التغيير آت.

وقالت هوغن وهي مهندسة بيانات تبلغ 37 عاما من العمر من ولاية آيوا، وقد عملت لشركات أبرزها "جوجل" و"بنترست" خلال برنامج "60 مينيتس" الذي يبث الأحد عبر محطة "سي بي إس": "لقد عملت في الكثير من الشبكات الاجتماعية، وكان الوضع في فيسبوك أسوأ بشكل ملحوظ من أي شيء رأيته من قبل".

وردّ نائب رئيس المجموعة، نِك كليغ على هوغن قائلا: "بحوثنا أو بحوث أي طرف آخر، لا تدعم حقيقة أن إنستغرام (شبكة) سيّئة أو مضرة لجميع المراهقين".

وأوضحت فيسبوك في بيان مساء الإثنين، أن العطل الواسع سببه "تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم" التي تربط هذه المنصّات بمستخدميها من خلال الإنترنت. وأضافت أن العطل الفني تسبب "بسلسلة من المشاكل أثرت على أدوات وأنظمة كثيرة نستخدمها داخليا بشكل يومي ما عرقل جهودنا لتشخيص المشكلة وحلها".

وبالإضافة إلى التأثير على الأشخاص والشركات وغيرهم ممن يعتمدون على أدوات الشركة، تلقى الرئيس التنفيذي للمجموعة، مارك زاكربرغ ضربة مالية.

وأفاد موقع "فورتشن" لتتبع المليارديرات مساء الإثنين، بأن ثروة زاكربرغ الشخصية تراجعت بنحو ستة مليارات دولار عن اليوم السابق، لتهبط إلى أقل بقليل من 117 مليارا.

وشعر بعض الأشخاص بفرح لأن فيسبوك وتطبيقاتها خارجة عن الخدمة، لكن البعض اشتكى من أن هذا الانقطاع عن الإنترنت تسبب لهم بمشكلات مهنية وشخصية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن ميلي دونيلي وهي مسؤولة في منظمة غير ربحية، قولها: "أنا أحب إنستغرام. إنه التطبيق الذي أستخدمه أكثر من غيره، خصوصا لعملي".

وأضافت: "من الناحية المهنية، إنها بالتأكيد خطوة إلى الوراء، ومن الناحية الشخصية، أنا معتادة على البقاء متصلة بالتطبيق".