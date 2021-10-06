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باستخدام برنامج "بيغاسوس": حاكم دبي اخترق هواتف الأميرة هيا ومحامييها

تاريخ النشر: 06/10/2021 - 20:46

باستخدام برنامج "بيغاسوس": حاكم دبي اخترق هواتف الأميرة هيا ومحامييها
الأميرة هيا وبن راشد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اخترق حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، هواتف زوجته السابقة الأميرة هيا، وفريق محاميها خلال معركتهما القانونية بشأن حضانة طفليهما، بحسب ما قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الأربعاء.

وأعطى آل مكتوم "أمره الصريح أو الضمني" باختراق هواتف الأميرة هيا، وفريق محاميها باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي تصنعه شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية.

وتم الكشف عن اختراق هواتف الأميرة هيا، وطاقم محاميها، جزئيا من خلال عمل ويليام ماركزاك، وهو باحث بجامعة كاليفورنيا، في بيركلي، والذي درس استخدام الحكومة لبرامج التجسس. بالإضافة إلى ذلك، قالت المحامية شيري بلير، لمحامية الأميرة هيا، فيونا شاكلتون، إنها ربما تعرضت للتجسس، وفقا للشهادات التي استمعت إليها المحكمة.

واتصلت بلير، مستشارة "إن إس أو غروب" آنذاك، بشاكلتون لتخبرها أنه ربما تم "إساءة استخدام" البرنامج. واختار محامو آل مكتوم عدم تقديم أدلة في المحكمة للرد على هذا الادعاء.

ودفع محاموه بأن الأميرة هيا لم تثبت قضيتها، وأن بن راشد لا يستطيع تأكيد أو نفي ما إذا كانت الإمارات، لديها عقد مع شركة "إن إس أو غروب".

وأشار محاموه إلى أن دولا أخرى، مثل إيران أو إسرائيل أو السعودية أو الأردن، ربما تكون مسؤولة عن الاختراق.

والأميرة هيا، خريجة جامعة أكسفورد، كما أنها فارسة مخضرمة، وتنافست في سباقات قفز الحواجز للأردن في أولمبياد سيدني 2000. وشغلت أيضا منصب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية لفترتين وهي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية.

بودكاست عرب 48

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#محمد بن راشد آل مكتوم
#الأميرة هيا
#المحكمة العليا في بريطانيا
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