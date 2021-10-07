البيرو: الحكومة تقدّم استقالتها لرئيس البلاد

أكد الرئيس البيروفي، بيدرو كاستيلو، تقديم رئيس الوزراء، جويدو بيليدو، استقالته من منصبه، الأربعاء.

جاء ذلك بحسب أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية في بيرو، ذكرت أن رئيس البلاد أكد الاستقالة بعدما تسربت مزاعم بهذا الخصوص.

والرئيس كاستيلو أعلن كذلك أن الحكومة الجديدة من المنتظر أن تحلف اليمين الدستورية لتولي المهام، مساء الأربعاء، وفق التوقيت المحلي.

كما أعرب الرئيس عن شكره لرئيس الوزراء المستقيل على الخدمات التي قدمتها حكومته على مدار ولايته التي استمرت شهرين فقط.

وبموجب القانون البيروفي ، تؤدي استقالة رئيس الوزراء تلقائيًا إلى استقالة الحكومة بأكملها.

وقال بيليدو في خطاب استقالته الذي قدمه لرئيس الدولة "بعد وفائي بجميع الواجبات المتعلقة بالمؤسسة ، فإنني أتقدم باستقالتي التي لا رجعة فيها من منصبي كرئيس لمجلس الوزراء ، كما طلبتم".

يُذكر أن كاستيلو كان قد أدى اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد أمام البرلمان في 28 تموز/ يوليو الماضي، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.