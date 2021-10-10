الصين: إجلاء 120 ألفا بسبب الفيضانات

أعلنت السلطات المحلية، الأحد، إجلاء أكثر من 120 ألف شخص بشكل مؤقت بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

ونقلت وكالة "شينخوا" المحلية عن هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة قولها إن "الفيضانات عرقلت حياة 1.76 مليون ساكن من 76 محافظة ومدينة ومنطقة".

وتضرر نحو 190 ألف هكتار من المحاصيل، وانهار أكثر من 17 ألف منزل، بحسب المصدر نفسه.

وقدمت هيئات إدارة الطوارئ 4 آلاف خيمة، و3 آلاف و200 سرير قابل للطي، إضافة إلى ملابس قطنية وبطانيات، ضمن جهود الإغاثة من هذه الكارثة.

كما خصصت سلطات المقاطعة 50 مليون يوان (حوالي 7.8 ملايين دولار) لدعم السيطرة على الفيضانات وأعمال الإغاثة بعد هطول أمطار غزيرة على المقاطعة الغنية بالفحم، بحسب "شينخوا".

ومن المقرر أن يغطي هذا المبلغ تكاليف عمليات النقل الطارئة، وإعادة التوطين للأشخاص المتضررين من الكوارث، وترميم المنازل المتضررة، فضلاً عن إصلاح مرافق الري، وتأمين المواد اللازمة لاستعادة الإنتاج الزراعي في المناطق المتضررة بشدة، وجهود الإغاثة.