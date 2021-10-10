  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الصين: إجلاء 120 ألفا بسبب الفيضانات

تاريخ النشر: 10/10/2021 - 21:12

الصين: إجلاء 120 ألفا بسبب الفيضانات
(توضيحية من الأرشيف- أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

أعلنت السلطات المحلية، الأحد، إجلاء أكثر من 120 ألف شخص بشكل مؤقت بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

ونقلت وكالة "شينخوا" المحلية عن هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة قولها إن "الفيضانات عرقلت حياة 1.76 مليون ساكن من 76 محافظة ومدينة ومنطقة".

وتضرر نحو 190 ألف هكتار من المحاصيل، وانهار أكثر من 17 ألف منزل، بحسب المصدر نفسه.

وقدمت هيئات إدارة الطوارئ 4 آلاف خيمة، و3 آلاف و200 سرير قابل للطي، إضافة إلى ملابس قطنية وبطانيات، ضمن جهود الإغاثة من هذه الكارثة.

كما خصصت سلطات المقاطعة 50 مليون يوان (حوالي 7.8 ملايين دولار) لدعم السيطرة على الفيضانات وأعمال الإغاثة بعد هطول أمطار غزيرة على المقاطعة الغنية بالفحم، بحسب "شينخوا".

ومن المقرر أن يغطي هذا المبلغ تكاليف عمليات النقل الطارئة، وإعادة التوطين للأشخاص المتضررين من الكوارث، وترميم المنازل المتضررة، فضلاً عن إصلاح مرافق الري، وتأمين المواد اللازمة لاستعادة الإنتاج الزراعي في المناطق المتضررة بشدة، وجهود الإغاثة.

بودكاست عرب 48

#شانشي
#الصين
#فيضانات
#إجلاء

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الانتخابات العراقية: إغلاق مراكز الاقتراع والنتائج خلال 24 ساعة
الانتخابات العراقية: إغلاق مراكز الاقتراع والنتائج خلال 24 ساعة

2021-10-10

لبنان: عودة الكهرباء جزئيًّا بعد انقطاعها بشكل كامل
لبنان: عودة الكهرباء جزئيًّا بعد انقطاعها بشكل كامل

2021-10-10

اليمن: نجاة محافظ عدن ووزير الزراعة من محاولة اغتيال بانفجار مفخخة
اليمن: نجاة محافظ عدن ووزير الزراعة من محاولة اغتيال بانفجار مفخخة

2021-10-10

الأكثر قراءة

تقرير: من دمشق إلى تل أبيب فجوهانسبرغ.. هذا ما فعله الموساد بالجنرال الإيراني

تقرير: من دمشق إلى تل أبيب فجوهانسبرغ.. هذا ما فعله الموساد بالجنرال الإيراني

2021-10-09
تقرير: عملية الموساد الأخيرة نفت نظرية تبنتها إسرائيل منذ 30 عاما حول مصير أراد

تقرير: عملية الموساد الأخيرة نفت نظرية تبنتها إسرائيل منذ 30 عاما حول مصير أراد

2021-10-09
إصابة ستّة جنود سوريين جراء هجوم إسرائيلي شرقي حمص

إصابة ستّة جنود سوريين جراء هجوم إسرائيلي شرقي حمص

2021-10-09
وفاة فتى من جلجولية متأثرا بإصابته بمتلازمة ما بعد كورونا

وفاة فتى من جلجولية متأثرا بإصابته بمتلازمة ما بعد كورونا

2021-10-09

"حماس" تعلن اختتام مباحثات قياداتها مع السلطات المصرية

2021-10-09