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رحيل عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني

تاريخ النشر: 10/10/2021 - 09:30

رحيل عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني
مهندس البرنامج النووي الباكستاني (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

توفي عالم الذرة عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني عن 85 عاما، كما أفادت محطة "بي تي في" التلفزيونية الحكومية صباح اليوم الأحد.

وتوفي عالم الذرة الباكستاني، الذي يعتبره البعض بطلا قوميا لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم، فيما يعتبره الغرب مسؤولا عن تهريب تكنولوجيا إلى إيران وكوريا الشمالية وليبيا، بعد نقله إلى المستشفى بسبب مشكلات في الرئة.

وأدخل خان إلى المستشفى العسكري بعد اصابته بفيروس كورونا وتم نقله إلى منزله بعد تحسن حالته الصحية، لكن حالته الصحية تدهورت فجأة الليلة الماضية، وتوفي في أحد مستشفيات العاصمة اسلام آباد.

ويعتبر خان أبو القنبلة النووية الباكستانية بطلا قوميا في نظر أبناء شعبه لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم.

وفي 1976 انطلق العالم النووي الباكستاني في تطوير برنامج بلاده النووي، وقد ساعده كتمانه الشديد على نجاح مشروع إنشاء القنبلة النووية الباكستانية كما ساعدته علاقاته بالشركات الغربية ذات الصلة بميدان التخصيب وبناء آلات الطرد المركزي على أن يشتري ما يعينه على بناء مختبراته وعلى تطوير بحوثه.

وفي الفترة ما بين 18 و21 سبتمبر/أيلول 1986 حدث أول تفجير نووي باكستاني تحت سطح الأرض، حسب المزاعم الأميركية.

واتهمت الولايات المتحدة خان ببيع وتسريب معلومات ومواد تستخدم تصنيع القنابل النووية لدول مثل إيران والعراق وكوريا الشمالية.

بودكاست عرب 48

#عبد القدير خان
#عالم الذرة
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