تايوان: مصرع 46 شخصًا جراء حريق في مبنى

شكّل مسؤولون تايوانيون لجنة مستقلة، اليوم، الجمعة، للتحقيق في ملابسات حريق مبنى بمدينة كاوهسيونغ الساحلية، أسفر عن مصرع 46 شخصًا، بينما أجرت السلطات عملية تطهير للأنقاض التي علاها السواد، لكشف سبب الحريق.

وقالت ممثلة الادّعاء، هونغ روي-فين، للصحافيين، في مكان الحادث، إنها ستسعى لتحديد سبب حريق الخميس "في أقرب وقت ممكن"، ثم وضعت على رأسها خوذة ودخلت المبنى الذي طوقته الشرطة في الصباح.

وفي خارج المنطقة المطوقة، ردّد كاهن طاوي يلبس أردية تقليدية صلاة على أرواح أولئك الذين لقوا حتفهم، وكثير منهم كانوا مسنين أو مقيمين عاجزين غير قادرين على الخروج من المبنى المكون من 13 طابقًا، بعد اندلاع الحريق في الطابق الأرضي.

وقالت إدارة المدينة إن المبنى كان مطالبًا باتباع قوانين مكافحة الحريق والخضوع لعمليات التفتيش، لكن المفتشين لم يتمكنوا من الوصول إلى المبنى مؤخرًا، لأنّ الأبواب كانت مغلقة دائمًا ولم يتمكنوا من تنسيق الزيارات مع أصحاب العقارات.

وأعلن العمدة، تشين تشي ماي، أنّه أمر نائبه بتشكيل فريق مستقل للتحقيق إذا كان الإهمال قد ساهم في اشتعال الحريق المأساوي، الذي أصيب فيه 41 شخصًا آخرون.

ومن بين القتلى الـ 46، قال تشين إن هناك 21 شخصًا لم يتم التعرف عليهم بعد. وقال إن الخبراء يأملون في استخدام تحليل بصمات الأصابع لتحديد هوية الـ19 الآخرين، لكن بالنسبة لاثنين آخرين سيتعين عليهم الاعتماد على طرق أخرى.

واحتوى على مرافق تجارية في الطوابق السفلية، وصالة عرض سينمائي مغلقة، ومطاعم، وحانة كاريوكي - معظمها لا تعمل - وحوالي 120 وحدة سكنية أعلاها.

واندلع الحريق في المنطقة السفلية حوالي الساعة الثالثة صباح الخميس، وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا صوتا عاليا مثل انفجار. استغرق الأمر من رجال الإطفاء حتى الساعة 7 صباحًا لإخماد النيران بالكامل.