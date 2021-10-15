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نقل الرئيس السابق كلينتون للمستشفى إثر إصابته بعدوى

تاريخ النشر: 15/10/2021 - 07:23

نقل الرئيس السابق كلينتون للمستشفى إثر إصابته بعدوى
كلينتون (أرشيفية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

نُقل الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، (75 عاما) الى مستشفى في ولاية كاليفورنيا بسبب إصابته بعدوى، على ما أعلن، الليلة الماضي، متحدث باسمه مؤكدا أنه "يتماثل للشفاء".

وقال أنغيل اورينيا في بيان على تويتر "مساء الثلاثاء، أدخِل الرئيس كلينتون إلى مركز يو سي آي الطبي لتلقي العلاج من عدوى غير مرتبطة بكوفيد".

وأضاف "أنه يتعافى، وحالته المعنوية جيدة، وهو ممتن جدا للأطباء والممرضات والطاقم الذين قدموا له رعاية ممتازة".

ونشر المتحدث بيانا اصدره أطباء كلينتون، قالوا فيه إن الأخير نُقل إلى المستشفى "لتتم مراقبته من كثب" وإنه تلقى مضادات حيوية من طريق الوريد. وأضافوا "أنه لا يزال في المستشفى من أجل متابعة مستمرة".

وتابعوا أنه بعد يومين من العلاج "يستجيب (كلينتون) بشكل جيد للمضادات الحيوية. الفريق الطبي في كاليفورنيا على اتصال دائم مع الفريق الطبي للرئيس في نيويورك، بما في ذلك طبيب القلب الخاص به. ونأمل أن يعود إلى المنزل قريبا".

وكان كلينتون رئيسا للولايات المتحدة بين عامي 1993 و2001.

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#الولايات المتحدة
#بيل كلينتون
#عدوى

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