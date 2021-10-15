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واشنطن تفتح أبوابها للأجانب المطعمين

تاريخ النشر: 15/10/2021 - 19:53

واشنطن تفتح أبوابها للأجانب المطعمين
(توضيحية- أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إعادة فتح أبوابها للمسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل، اعتبارا من 8 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وقال مساعد متحدث البيت الأبيض، كيفين مونوز، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إن القرار سيطبق "على كل من الحدود الجوية والبرية".

وأضاف أن سياسة السفر الجديدة التي تتطلب التلقيح الكامل ضد فيروس كورونا للمسافرين الأجانب تسترشد بقواعد حماية الصحة العامة، وهي "صارمة ومتسقة".

وفي 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها سترفع حظر السفر الذي فرضه سابقا الرئيس السابق، دونالد ترامب، ابتداء من أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، لكنها لم تحدد موعدا محددا.

لكن البيت الأبيض، أشار آنذاك، أنه بالإضافة إلى التطعيم الكامل، سيتعين على المسافرين الأجانب أيضا إظهار نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا، تم إجراؤها في غضون ثلاثة أيام قبل مغادرتهم.

وفي آذار/ مارس 2020، فرضت إدارة ترامب حظر السفر الدولي مع تفشي جائحة كورونا في البلاد، ورُفع الحظر عن بعض الدول الأوروبية والصين قبل توسيعه ليشمل دولا أخرى، بما في ذلك جنوب إفريقيا والبرازيل.

وأسفر إعلان البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن ارتفاع أسهم شركات الطيران، مع تسجيل شركات "الخطوط الجوية الأميركية" و"دلتا" و"الخطوط الجوية المتحدة" مكاسب تجاوزت 1 بالمئة.

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#الولايات المتحدة
#واشنطن
#فيروس كورونا
#اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

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