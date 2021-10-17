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اختطاف 17 مبشرًا أميركيًا في هاييتي

تاريخ النشر: 17/10/2021 - 11:34

اختطاف 17 مبشرًا أميركيًا في هاييتي
عصابة في هاييتي (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب
تحرير: طارق طه

اختطفت عصابة في هاييتي 17 شخصا من المبشرين المسيحيين الأميركيين بينهم أفراد من أسرهم، وفق ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن رسالة صوتية لجماعة المساعدات المسيحية ومقرها أوهايو، أن المبشرين اختطفوا، السبت، بعد أن غادروا دارا للأيتام.

وذكرت الرسالة أن المدير الميداني للبعثة التبشيرية يعمل مع السفارة الأميركية، وتم اختطاف عائلته وشخص آخر مجهول الهوية، فيما لم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.

ويأتي اختطاف المبشرين بعد أيام فقط من زيارة مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى لهاييتي، حيث وعدوا بتقديم المزيد من الموارد للشرطة الوطنية، والتي تتضمن 15 مليون دولار للمساعدة في الحد من عنف العصابات.

بدوره، قال متحدث باسم الحكومة الأميركية إنهم على علم بتقارير الاختطاف.

وأكد المتحدث أن "رفاهية وسلامة المواطنين الأميركيين في الخارج هي من أعلى أولويات وزارة الخارجية"، دون مزيد من التفاصيل.

وتعاني هاييتي من تصاعد عمليات الخطف من قبل العصابات، والتي تضاءلت بعد اغتيال الرئيس، جوفينيل مويس، في منزله في 7 تموز/ يوليو الماضي.

وتطالب العصابات بفديات تتراوح بين بضع مئات من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار، وفقا للسلطات المحلية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، تم الإبلاغ عن اختطاف ما لا يقل عن 328 شخصا، مقارنة بإجمالي 234 حالة اختطاف في عام 2020 بأكمله، وفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي عن مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هاييتي.

والجمعة، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في هاييتي لمدة 9 أشهر.

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#هاييتي
#اختطاف مبشرين أميركيين

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