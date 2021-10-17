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فاجأت أميركا: الصين اختبرت صاروخا نوويا يفوق سرعة الصوت

تاريخ النشر: 17/10/2021 - 09:00

فاجأت أميركا: الصين اختبرت صاروخا نوويا يفوق سرعة الصوت
"فاجأ الاستخبارات الأميركية" (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

اختبرت الصين قدرة فضائية جديدة بإطلاق صاروخ فوق صوتي في المدار، ويستطيع حمل رؤوس نووية، ويعد هذا الصاروخ المتطور مؤشرا على قدرة فضائية متقدمة فاجأت الاستخبارات الأميركية، بحسب ما أوردت صحيفة "فاينانشل تايمز".

وذكرت الصحيفة البريطانية نقلا عن عدة مصادر مطلعة على التجربة، أن بكين أطلقت في آب/أغسطس الماضي، صاروخا قادرا على حمل رأس نووي حلق حول الأرض على مدار منخفض قبل الهبوط صوب هدفه الذي أخفقه بفارق 32 كلم وفق ثلاثة مصادر.

وقالت مصادر الصحيفة إن عملية الإطلاق تمت بواسطة صاروخ من طراز "المسيرة الطويلة" (لونغ مارتش)، وهي صواريخ تعلن الصين عادة عن إطلاقها في حين بقيت العملية هذه المرة سرية.

وجاء في التقرير أن هذا التقدم الذي حققته الصين على صعيد الأسلحة الفوق صوتية "فاجأ الاستخبارات الأميركية".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إنه لن يدلي بأي تعليق على ما ورد في التقرير، لكنه أضاف "أعربنا بوضوح عن مخاوفنا بشأن القدرات العسكرية التي تواصل الصين تطويرها، وهي قدرات لا يمكن إلا أن تزيد التوتر في المنطقة وأبعد منها. وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نعتبر الصين التحدي الأول الذي يحتم تحركنا".

وإلى جانب بكين، تعمل الولايات المتحدة وروسيا وخمس دول أخرى على الأقل على تطوير التكنولوجيا الفوق صوتية.

ويمكن للصواريخ الفوق صوتية، على غرار الصواريخ البالستية التقليدية القادرة على حمل رؤوس نووية، التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت بأكثر من خمس مرات.

وتحلق الصواريخ البالستية على علو مرتفع في الفضاء في مسار على شكل قوس لبلوغ هدفها، في حين أن الصواريخ الفرط صوتية تنطلق على مسار منخفض في الفضاء وهي قادرة على بلوغ هدفها بشكل أسرع.

والأهم أنه يمكن التحكم بالصاروخ الفرط صوتي، ما يزيد من صعوبة تتبعه واعتراضه.

وطورت دول مثل الولايات المتحدة أنظمة صممت للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، لكن لا يعرف أي شيء عن القدرة على تتبع صاروخ فرط صوتي وإسقاطه.

وطورت الصين هذه التكنولوجيا بصورة هجوميه، معتبرة أنها أساسية للدفاع عن نفسها بوجه التقدم الأميركي في التكنولوجيا الفرط صوتية وغيرها، وفق ما أفاد تقرير صدر مؤخرا عن مكتب البحث في الكونغرس الأميركي.

وتمت هذه التجربة في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وبينما كثفت بكين أنشطتها العسكرية قرب تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي الديموقراطي الحليفة لواشنطن، فيما تعتبرها الصين إقليم من أقاليمها وتتوعد بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي.

بودكاست عرب 48

#صاروخ فرط صوتي
#صاروخ نووي
#الصين
#المسيرة الطويلة

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