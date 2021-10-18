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الولايات المتحدة لن تشارك في المباحثات حول أفغانستان في موسكو

تاريخ النشر: 18/10/2021 - 22:57

الولايات المتحدة لن تشارك في المباحثات حول أفغانستان في موسكو
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، أنها لن تشارك في المباحثات حول أفغانستان المقررة يوم الثلاثاء في موسكو، والتي ستشارك فيها روسيا والصين وباكستان.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى وجود مشاكل لوجستية تحول دون مشاركتها، لكنها اعتبرت أن المنتدى الذي ستنظّمه روسيا "بناء".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه "سيسعدنا أن نشارك في هذا المنتدى في المستقبل، لكن لا يمكننا أن نشارك هذا الأسبوع".

والجمعة، أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان، زامير كابولوف، عن المحادثات التي ستجرى في موسكو على مدى أربعة أيام، وقال إنها ترمي إلى "التوصل لموقف مشترك بشأن تغيّر الوضع في أفغانستان".

وروسيا والصين وباكستان من بين أكثر الدول تعاونا مع حركة "طالبان"، منذ أن استولت الأخيرة على الحكم في أفغانستان في آب/ أغسطس الماضي، في خضم الانسحاب الأميركي الذي أنهى حربا استمرّت عشرين عاما.

وتحض الولايات المتحدة الأطراف الدوليين على عدم الاعتراف بحكومة أفغانستان، وتأمل ربط هذا الاعتراف بملفات أساسية من بينها حقوق النساء والفتيات.

ورفض برايس توضيح ماهية المشاكل اللوجستية التي تحول دون مشاركة بلاده في المنتدى.

وتأتي المحادثات في توقيت يتصاعد فيه الخلاف حول عدد الدبلوماسيين الذين يحق للولايات المتحدة اعتمادهم في موسكو، على الرغم من توافق الرئيسين الأميركي، جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، في قمّة عقداها في حزيران/ يونيو، على تفعيل التعاون بين البلدين حيث أمكن.

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#الولايات المتحدة
#أفغانستان
#روسيا
#طالبان

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