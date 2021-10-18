روسيا تعلق عمل بعثتها لدى الناتو وتغلق مكتب الارتباط في موسكو

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي وإغلاق مكتب الارتباط التابع للحلف في موسكو، وذلك بعد سحب أوراق اعتماد ثمانية مندوبين روس لدى الحلف بتهمة التجسس.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "إثر بعض الإجراءات التي اتخذها حلف شمال الأطلسي، لم تعد الظروف الأساسية للعمل المشترك متوفرة"، موضحا أن هذه القرارات سيبدأ تطبيقها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ومن ثم ستعلق روسيا إلى أجل غير مسمى عمل بعثتها في بروكسل لدى الحلف الأطلسي، وكذلك مكتب الارتباط القائم في السفارة البلجيكية في موسكو، والذي يتولى التنسيق بين الحلف في بروكسل، ووزارة الدفاع الروسية.

وأعلن لافروف أيضا "وقف أنشطة مكتب الإعلام التابع لحلف الأطلسي" الذي يحدد الحلف مهمته "بتحسين الإطلاع والتفاهم المتبادلين". ويأتي ذلك بعد اتهامات بالتجسس.

وكان حلف الأطلسي قد أعلن مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن سحب أوراق اعتماد ثمانية أعضاء في البعثة الروسية في بروكسل بتهمة أنهم "عملاء للاستخبارات الروسية غير معلنين".

من جانب آخر، وجهت أصابع الاتهام إلى روسيا في "أنشطة مسيئة" متزايدة في أوروبا، بحسب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.

وكان حلف الأطلسي قرر في آذار/ مارس 2018 سحب أوراق اعتماد سبعة أعضاء من البعثة الروسية، وطردهم من بلجيكا، إثر تسميم العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته في بريطانيا.

وخفض عدد أوراق اعتماد أعضاء البعثة الروسية في بروكسل آنذاك من 30 إلى 20. وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، خفض هذا العدد بشكل إضافي ليصل إلى 10.