وفاة وزير الخارجية الأميركية الأسبق كولن باول

توفي وزير الخارجية الأميركي الأسبق، كولن بأول، الذي تولى مهامه في عهد الرئيس جورج بوش الابن، عن عمر يناهز 84 عاما بسبب "مضاعفات مرتبطة بكورونا" كما أعلنت عائلته، اليوم الإثنين.

وقالت العائلة في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد فقدنا زوجا وأبا وجدا رائعا ومحبا وأميركيا عظيما" موضحة أنه "كان ملقحا بالكامل".

توفي كولن باول في مستشفى والتر ريد الواقع في ضواحي واشنطن حيث يعالج الرؤساء الأميركيون عادة.

وكان باول أول أميركي من أصول افريقية يتولى منصب رئيس هيئة أركان الجيوش قبل أن يصبح وزيرا للخارجية في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن.

كان باول مدافعًا ومناصرًا لشنّ الحرب على العراق وأدلى في 5 شباط/فبراير 2003 بخطاب طويل أمام مجلس الأمن الدولي حول أسلحة الدمار الشامل التي ادّعى أن العراق يملكها، وهي حجج كانت وراء تبرير الاجتياح والحرب على العراق.

ولد باول في 5 نيسان/ابريل 1937 في هارلم ونشأ في نيويورك حيث درس الجيولوجيا.

وبدأ مسيرته العسكرية في 1958، تولى أولا مركزا في ألمانيا ثم أرسل الى فيتنام كمستشار عسكري للرئيس الأسبق جون أف كينيدي.