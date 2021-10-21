بريطانيا: توجيه تهمة القتل العمد للمشتبه بقتل أحد النواب

عرب ٤٨/أ ف ب

اتهّمت السلطات القضائية البريطانية بالـ"قتل العمد" شابًا يبلغ 25 عاما في الجريمة التي أودت بحياة النائب البريطاني، ديفيد أميس، الأسبوع الماضي، وفق مكتب الادعاء الملكي والشرطة، الخميس.

والمتّهم هو علي حربي علي، بريطاني صومالي الأصل، يبلغ من العمر 25 عاما، واعتقل الجمعة الماضي في موقع الهجوم في ليه-أون-سي شرق لندن، تهمة منفصلة، أيضًا، هي التحضير لارتكاب أعمال إرهابية.

وسُجنَ علي احتياطيا إلى حين مثوله أمام المحكمة الجنائية المركزية "أولد بايلي" في جلسة استماع إدارية، الجمعة.

وقُتل أميس، الأب لخمسة أطفال والبالغ 69 عامًا طعنا خلال لقائه مؤيديه داخل كنيسة في دائرته الانتخابية، في ثاني جريمة من نوعها خلال السنوات الخمس الماضية تستهدف نائبا بريطانيًا.

وأشاد أعضاء في مجلس العموم بالنائب المحافظ المخضرم، مع دعوات إلى تحسين الأمن لممثلي الأمة المنتخبين.

وقتلت النائبة العمالية، جو كوكس، خلال لقائها بناخبين في الفترة التي سبقت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2016.

وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب، نيك برايس، نقلًا عن محامين إن جريمة قتل أميس "مرتبطة بالإرهاب ولها دوافع دينية وعقائدية"، مضيفا أن علي "اتهم أيضًا بالتحضير لارتكاب أعمال إرهابية".

ولفت إلى أن هذا "يأتي بعد مراجعة الأدلة التي جمعتها شرطة متروبوليتان في تحقيقاتها".

وقال مساعد مفوض شرطة متروبوليتان لندن، مات جوكس، إنّ التحقيقات في القضية لا تزال جارية.

وأضاف في بيان "كانت هناك تكهنات واسعة في وسائل الإعلام بشأن خلفية الرجل الذي تم توجيه الاتهام إليه وتاريخه ودوافعه"، موضحًا "أتفهّم المستوى الهائل من الاهتمام العام بهذه القضية".

وتابع "لكن الآن تم توجيه اتهام، ومن المهم أن يمارس الجميع ضبط النفس عند التعليق (حول الجريمة) في العلن، وذلك لضمان عدم المس بإجراءات المحاكمة المستقبلية بأي شكل من الأشكال".