  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

موسكو: تعليق الخدمات غير الأساسية لمكافحة تفشي كورونا

تاريخ النشر: 21/10/2021 - 14:16

موسكو: تعليق الخدمات غير الأساسية لمكافحة تفشي كورونا
أعمال تعقيم في محطة قطار روسية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت بلدية موسكو، اليو م الخميس، إغلاق كل الخدمات غير الأساسية في المدينة من 28 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، بهدف الحد من انتشار الموجة الأكثر فتكا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم: "خلال هذه الفترة، سيتعين على كل الشركات والمنظمات في موسكو التوقف عن العمل" مشيرا إلى أن أماكن "بيع الأدوية والمواد الغذائية والضروريات الأساسية" معفاة من القرار.

وستبقى المسارح والمتاحف مفتوحة في هذه الفترة ولكن بسعة 50% وبشرط أن يبرز الزوار شهادة صحية.

وأضاف سوبيانين: "أظهرت لنا التجارب أن أيام التوقف عن العمل هي الوسيلة الأفضل للتخفيف من عدد الإصابات والوفيات".

وتواجه روسيا أسوأ موجة من الوباء منذ بدء الجائحة، وسجلت اليوم الخميس عددًا قياسيًا جديدًا للإصابات والوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا، بلغ 1036 وفاة و36,339 إصابة جديدة، بحسب أرقام الحكومة.

وأحصت الحكومة الروسية نحو 227,389 وفاة من كوفيد-19 حتى اليوم، وهي أعلى حصيلة في أوروبا. لكن هذا الرقم أقل بكثير من الأرقام الحقيقية اذ أعلنت الوكالة الوطنية للإحصاء روستات عن أكثر من 400 ألف وفاة نهاية آب/ أغسطس.

وساهم بطء حملة التلقيح في تفشي الوباء، إذ تظهر الاستطلاعات أن معظم الروس لا ينوون تلقي اللقاحات ويشككون فيها، إضافة إلى رفع معظم القيود المفروضة وعدم الالتزام بوضع الكمامة.

وأعلنت أخيرًا السلطات الروسية عن عدة قيود بعد أسابيع كانت فيها التدابير المفروضة خجولة.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إعطاء إجازة مدفوعة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، إلّا أن السلطات لا تزال رافضة حتّى الساعة لاحتمال فرض إغلاق عام أو حظر تجول، حرصًا منها على الدورة الاقتصادية في روسيا.

بودكاست عرب 48

#روسيا
#موسكو
#فيروس كورونا
#تفشي كورونا في روسيا

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السودان: الآلاف يتظاهرون للمطالبة بـ"حماية الثورة" 
السودان: الآلاف يتظاهرون للمطالبة بـ"حماية الثورة" 

2021-10-21

كوريا الشمالية تتهم أميركا بـ"ازدواجية المعايير"
كوريا الشمالية تتهم أميركا بـ"ازدواجية المعايير"

2021-10-21

دعوات للتهدئة تسبق "مليونية" الخميس بالسودان
دعوات للتهدئة تسبق "مليونية" الخميس بالسودان

2021-10-21

الأكثر قراءة

الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل حسن تدخل غزة وتلتقي أسرتها

الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل حسن تدخل غزة وتلتقي أسرتها

2021-10-20
تفاصيل جديدة: إدانة ضابط إسرائيلي باغتصاب فلسطينيتين والتحرش الجنسي بآخرين

تفاصيل جديدة: إدانة ضابط إسرائيلي باغتصاب فلسطينيتين والتحرش الجنسي بآخرين

2021-10-20
الجريمة الثانية خلال 24 ساعة: قتيل في أم الفحم

الجريمة الثانية خلال 24 ساعة: قتيل في أم الفحم

2021-10-20
العثور على جثة شاب من كفر قاسم في سلفيت

العثور على جثة شاب من كفر قاسم في سلفيت

2021-10-20
إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل

2021-10-20