المكسيك: مقتل سائحتين في أعمال عنف

عرب ٤٨/أ ف ب

قتلت سائحتان، ألمانية وهندية، وأصيب ألمانيان وهولندية خلال عملية إطلاق نار، الخميس، في المكسيك، وفق ما أفادت النيابة العامة.

وأوضحت النيابة العامة أن عملية إطلاق النار حصلت في مدينة تولوم الساحلية (جنوب شرقيّ البلاد)، على ساحل شبه جزيرة يوكاتان.

وكتبت النيابة في كوينتانا رو، حيث تقع تولوم، وهي منطقة سياحية شهيرة في المكسيك، على تويتر "قتل أجنبيان وأصيب ثلاثة بأسلحة نارية داخل منشأة".

وحدّدت النيابة لـ"فرانس برس" بعد ذلك جنسيتي الضحيتين، وقالت إن "مواجهة" حصلت بين مجموعتين متنافستين تبيعان المخدرات، مشيرة إلى أن واحدة من الضحايا "توفيت على الفور والأخرى في المستشفى".

وأشار رئيس بلدية تولوم، مارسيانو دزول، إلى أنه قبض على أحد المسؤولين المشتبه في أنهم أطلقوا النار.

وأضاف لمحطة "ميلينيو" التلفزيونية أن الضحايا الخمس أصيبوا برصاصات طائشة أثناء تبادل إطلاق النار ولا علاقة لهم بالمجرمين.

وتعاني مدينة تولوم موجة من العنف بسبب الاشتباكات بين مهربي المخدرات، وفق رئيس البلدية.