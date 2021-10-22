  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تبرئة برلسكوني من تهم ممارسة الجنس مع قاصر

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 09:00

تبرئة برلسكوني من تهم ممارسة الجنس مع قاصر
برلسكوني (أ ب)
عرب ٤٨/أ ب
تحرير: أحمد دراوشة

برّأ القضاء الإيطالي رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني، بحسب ما قال محاموه، أمس، الخميس.

وقالت وسائل إعلام إيطالية مختلفة، نقلت من مدينة سيينا في إقليم توسكانا، إن القاضية سيمون سابينا، أثناء قراءة الحكم، قالت إنه لا يوجد دليل على الإدانة.

وزعم المدّعون أنّ برلسكوني سعى إلى إفساد الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم حول ما حدث في ما يسمى بحفلات "بونغا بونغا"، مع ضيفات شابات في فيلته بمنطقة أركور، في ضواحي ميلانو، بدفع أموال لهم.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية عن أحد محامي الدفاع، وهو فيديريكو سيكوني، قوله للصحافيين إنه أبلغ برلسكوني بالبراءة، وإن قطب الإعلام الملياردير البالغ من العمر 85 عاما كان "مرتاحا وراضيا بشكل واضح".

وذكرت تقارير إخبارية إيطالية أن عازفا للبيانو كان يعمل في خلال الأمسيات، والتي وصفها الدفاع بأنها حفلات عشاء أنيقة، بُرّأ هو الآخر، كما أفادت تقارير إخبارية إيطالية.

وطلب المدّعون إدانة وعقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات لكل من المتهمين.

وكانت المحاكمة عبارة عن قضية متفرعة من قضية جنائية، انتهى بها المطاف في أعلى محكمة جنائية في إيطاليا.

وأيدت تلك المحكمة في عام 2015 تبرئة محكمة استئناف عام 2014 لبرلسكوني، بتهمة أنه دفع مقابل ممارسة الجنس مع عاهرة قاصر خلال حفلات "بونغا بونغا" واستخدم نفوذه للتستر عليها.

قفز برلسكوني إلى عالم السياسة قبل ثلاثة عقود، وشكل حزبه، "فورزا إيطاليا"، وتولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات.

بودكاست عرب 48

#إيطاليا
#برلسكوني

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

خلال يوم واحد: أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا
خلال يوم واحد: أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا

2021-10-22

المكسيك: مقتل سائحتين في أعمال عنف
المكسيك: مقتل سائحتين في أعمال عنف

2021-10-22

بايدن: "سندافع عسكريا" عن تايوان إذا هاجمتها الصين
بايدن: "سندافع عسكريا" عن تايوان إذا هاجمتها الصين

2021-10-22

الأكثر قراءة

محمد بكري: قاطعت مهرجان الجونة احتجاجا على مهازل إهانة الفلسطيني

محمد بكري: قاطعت مهرجان الجونة احتجاجا على مهازل إهانة الفلسطيني

2021-10-21
تحليل: مهاجمة قاعدة التنف بسورية رسالة إيرانية لإسرائيل

تحليل: مهاجمة قاعدة التنف بسورية رسالة إيرانية لإسرائيل

2021-10-21
بينيت يقرّ سياسة جديدة: هؤلاء من سيسمح لهم بدخول البلاد

بينيت يقرّ سياسة جديدة: هؤلاء من سيسمح لهم بدخول البلاد

2021-10-21
كورونا بالبلاد: مخاوف من موجة خامسة مع تسجيل إصابة بمتحور دلتا الجديد

كورونا بالبلاد: مخاوف من موجة خامسة مع تسجيل إصابة بمتحور دلتا الجديد

2021-10-21
تقرير: المخابرات التركيّة تفكك شبكة للموساد عملت ضدّ فلسطينيين

تقرير: المخابرات التركيّة تفكك شبكة للموساد عملت ضدّ فلسطينيين

2021-10-21