خلال يوم واحد: أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا

أصيب أكثر من 50 ألف شخص بفيروس كورونا في بريطانيا، الخميس، بحسب ما بيّنت المعطيات الرسمية اليوم، الجمعة.

وهذا أعلى معدّل منذ تموز/يوليو الماضي.

ورفضت الحكومة البريطانية، مجدّدًا، الدعوات المطالبة بإعادة فرض القيود لاحتواء الجائحة.

ووفقا لآخر الإحصاءات، سجلت المملكة المتحدة 52 ألفا و9 إصابات جديدة، وهي الحصيلة الأعلى منذ 17 يوليو، فضلا عن 115 حالة وفاة.

وبهذه الأرقام، ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8 ملايين، و641 ألفًا و221 حالة، فيما بلغت الوفيات 139 ألفًا و146 وفاة.

وتلقى 79 بالمئة من سكان المملكة المتحدة ممّن يبلغون 12 عاما وما فوق جرعتين من لقاح كورونا، كما أن حالات دخول المستشفى قليلة نسبيا.

وقلل وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، من المخاوف من العدد المرتفع للإصابات، مشدّدًا على عدم وجود ضرورة لإعادة فرض الكمامات في الأماكن المغلقة في الوقت الراهن.

وقال جاويد في مؤتمر صحافي إنّ "الإصابات تتزايد، يمكن أن تزداد إلى مئة ألف في اليوم. الجائحة لم تنته"، وتابع "نحن نطّلع عن كثب على البيانات لكننا لن نلجأ إلى خطتنا البديلة للتدابير الطارئة في هذه المرحلة".

وتحتل بريطانيا الترتيب الرابع على مستوى العالم من حيث الإصابات، والثامن من حيث إجمالي الوفيات.

وحتى فجر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 243 مليونًا و240 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و944 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 220 مليونًا و429 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر".