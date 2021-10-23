البنتاغون يعلن قتل قيادي بارز في "القاعدة" بغارة أميركية في سورية

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن الجيش الأميركي، أمس الجمعة، أنه قتل قياديا في تنظيم "القاعدة" بغارة شنتها طائرة مُسيّرة في سورية، بعد يومين على هجوم استهدف قاعدة عسكرية في الجنوب السوري يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، جون ريغسبي، في بيان، إن "غارة جوية أميركية شنت اليوم في شمال غرب سورية اسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة، عبد الحميد المطر".

ةنُفذت الضربة في منطقة سلوك شمالي سورية، الخاضعة للسيطرة التركية.

وأضاف ريغسبي أنه لا تتوافر أي معطيات حول وجود "ضحايا مدنيين في أعقاب الضربة التي شنتها طائرة مُسيرة (من طراز) إم كيو-9"، في إشارة إلى الطائرة المعروفة باسم "ريبر".

ولم يذكر المتحدث ما إذا كانت الضربة جاءت ردا على هجوم استهدف قاعدة التنف العسكرية التي يستخدمها التحالف الدولي، الأربعاء، والواقعة في جنوب سورية قرب الحدود مع العراق والأردن.

وقال ريغسبي إن "القاعدة لا تزال تشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائنا". وأضاف أن التنظيم "يستخدم سورية كملاذ آمن لإعادة تشكيل نفسه والتنسيق مع فروع خارجية والتخطيط لعمليات في الخارج".

وأكد أن "القضاء على هذا القيادي البارز في القاعدة سيؤثر على قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط وشن هجمات ضد مواطنين أميركيين و(ضد) شركائنا ومدنيين أبرياء".

وأعلن الجيش الأميركي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، القضاء على القيادي البارز في تنظيم القاعدة، سليم أبو أحمد، بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غرب سورية.

وقال إن أبو أحمد "كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة".